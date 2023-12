Suivez le Nouvel An dans le monde entier

L'île Christmas des Kiribati, un pays insulaire situé dans le centre de l'océan Pacifique, a été le premier pays à sabler le champagne, accueillant 2024 alors qu'il était à peine 5 heures du matin le 31 décembre sur la côte est des États-Unis et 11 heures UTC (temps universel coordonné, la norme mondiale).

Le pays a été suivi par les îles Chatham, en Nouvelle-Zélande, à 5 h 15, puis par la majeure partie de la Nouvelle-Zélande à 6 h, ainsi que par Tokelau, Samoa, Tonga, les îles Phoenix de Kiribati et certaines régions de l'Antarctique.

De l'autre côté de la ligne internationale de changement de date, Hawaï, les Samoa américaines et de nombreuses îles périphériques des États-Unis seront parmi les derniers à célébrer la nouvelle année. Ils devront attendre lundi matin (heure de l'Est) pour porter un toast à 2024.

Au total, 39 fuseaux horaires différents sont utilisés dans le monde - certains diffèrent de 15 ou 30 minutes par rapport aux fuseaux voisins - dont deux ont plus de 12 heures d'avance sur l'heure UTC, ce qui signifie qu'il faut 26 heures pour que le monde entier accueille la nouvelle année.

Si vous aimez vraiment, vraiment, vraiment fredonner "Auld Lang Syne", la liste ci-dessous vous permettra de vous mettre dans l'ambiance, encore et encore, au fur et à mesure que le jour approche.

Voici les dates auxquelles les pays du monde entier fêteront le passage à la nouvelle année, par rapport à l'heure de la côte est.

Dimanche 31 décembre 2023

5 a.m. ET Christmas Island, qui fait partie de la nation insulaire de Kiribati

5 h 15ET Îles Chatham, au large de la côte est de la Nouvelle-Zélande

6 h ET La majeure partie de la Nouvelle-Zélande (à quelques exceptions près), Tokelau, Samoa, Tonga, les îles Phoenix des Kiribati et certaines régions de l'Antarctique

7 heures ET Fidji, une petite partie de la Russie orientale et plusieurs autres îles du Pacifique, dont les îles Marshall et Tuvalu

8 a .m. ET Une grande partie de l'Australie, y compris Melbourne et Sydney, et sept autres endroits, y compris Vanuatu, les îles Salomon, Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la Nouvelle-Calédonie.

8:30 a .m. ET Une petite région de l'Australie, y compris Adélaïde

9 a.m. ET La province australienne du Queensland et six autres localités, dont certaines parties de la Micronésie, les îles Mariannes du Nord, une petite partie de l'Antarctique et Guam.

9 h 30 ET Territoire du Nord de l'Australie

10 heures ET Japon, Corée du Sud, une petite partie de la Russie, Corée du Nord, une petite partie de l'Indonésie, Timor-Leste et Palau

10 h 15 ET Australie occidentale

11 a.m.ET China, Philippines, Malaysia, parts of Indonesia, most of Mongolia, Taiwan, Brunei, Russia's Irkutsk region, some parts of Antarctica, Hong Kong, Singapore, and Macao

MidiET Une grande partie de l'Indonésie, de la Thaïlande, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, certaines parties de la Russie, certaines parties de la Mongolie, une petite région de l'Antarctique et l'île Christmas en Australie.

12:30 p.m. ET Myanmar et les îles Cocos, un territoire australien

13 h 00 ET Bangladesh, certaines parties du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Bhoutan, le territoire britannique de l'océan Indien, la ville d'Omsk en Russie et une petite partie de l'Antarctique

13:15 p.m.ET Népal

13 h30ET Inde et Sri Lanka

14 h 00ET Pakistan, certaines parties de la Russie, une grande partie du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, des Maldives, du Tadjikistan, des territoires français du Sud, des îles Kerguelen en France et une petite région de l'Antarctique

2:30 p.m.ET Afghanistan

15 h 00ET Azerbaïdjan, Émirats arabes unis, Arménie, une petite région de Russie, Oman, une grande partie de la Géorgie, l'île française de la Réunion, l'île Maurice et les Seychelles

15:30 p. m. ET Iran

4 p.m.ET Moscow in Russia, Turkey, Saudi Arabia, Iraq, Ethiopia, Somalia, and Kenya, in addition to 17 other locations

5 p.m.ET Grèce, Égypte, Liban, Rwanda, Roumanie, et 26 autres endroits

6 p .m.ET Allemagne, Nigeria, Algérie, Italie, Belgique, Maroc, Albanie, France et 38 autres sites

7 p.m.ET Royaume-Uni, Portugal, Islande, Burkina Faso, Sénégal, Ghana, Sierra Leone, et 18 autres endroits

8 p.m.ET Cabo Verde, Açores au Portugal, et une petite région du Groenland

9 p.m.ET Most of Greenland, the Brazilian state of Pernambuco, and South Georgia/Sandwich Islands (en anglais)

10 p.m.ET Most of Brazil, Argentina, Chile with exceptions, Uruguay, parts of Antarctica, Paraguay, French Guiana, Suriname, Saint Pierre and Miquelon, and the Falkland Islands

10:30 p.m. ET Province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador

11 p.m.ET Certaines régions du Canada, le Venezuela, la Bolivie, Porto Rico, la République dominicaine, Aruba, la Guyane et 23 autres endroits

Lundi 1er janvier 2024

Minuit La côte est des États-Unis (y compris New York City, Washington, D.C., et Detroit), certaines régions du Canada, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, Cuba, l'Acre au Brésil, le Panama, une petite partie du Mexique, Haïti, les Bahamas, les îles Turks et Caicos, la Jamaïque, une petite région du Chili, et les îles Caïmans.

1 a.m.ET Central USA (including Chicago), much of Mexico (including Mexico City), parts of Canada, Honduras, Belize, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, and a small part of Ecuador

2 heuresET États-Unis (fuseau horaire des montagnes, y compris Denver et Phoenix), certaines parties du Canada (y compris Edmonton et Calgary) et certaines parties du Mexique

3 heuresET États-Unis (fuseau horaire du Pacifique, y compris Los Angeles et San Francisco), Colombie-Britannique au Canada, Basse-Californie au Mexique, Îles Pitcairn et Île Clipperton

4 heuresET Alaska aux États-Unis et régions de la Polynésie française

4 h 30ET Îles Marquises en Polynésie française

5 h 00 ET Hawaï aux États-Unis, Tahiti en Polynésie française et les îles Cook

6 h 00ET Samoa américaines, certaines îles mineures éloignées des États-Unis (y compris l'atoll de Midway), et Niue, une nation insulaire dans l'océan Pacifique Sud

7 heuresET Une grande partie des îles mineures éloignées des États-Unis (territoires américains non incorporés dans le Pacifique), y compris l'île Baker et l'île Howland

Source: edition.cnn.com