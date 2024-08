- Suite aux critiques du gardien, Fürth vise à collecter plus de points.

Alexander Zorniger, en déclenchant un tollé suite à ses critiques acerbes envers son gardien de but, presse SpVgg Greuther Fürth de se concentrer rapidement à nouveau sur le sport. Lors de leur prochain match à l'extérieur contre Jahn Regensburg en 2. Bundesliga vendredi (18h30/Sky), l'entraîneur met l'accent sur l'importance de maintenir leur série d'invincibilité. Mercredi, le quinquagénaire a affirmé sa détermination en déclarant : "On y va à fond et on veut capitaliser sur notre bon début." Jusqu'à présent, l'équipe de Fürth a remporté cinq points lors de ses trois premiers matches. "On a montré qu'on était capable de marquer des points", a déclaré Zorniger.

Après le match nul 1-1 contre SC Paderborn, les critiques télévisées de Zorniger envers le gardien Nahuel Noll ont suscité la controverse. Par la suite, Zorniger a présenté ses excuses dans une vidéo du club, s'excusant également auprès de Noll et de toute l'équipe. Avec la pause internationale qui approche, il est temps de se concentrer à nouveau sur les questions liées au sport.

Le ciel était dégagé lorsque Alexander Zorniger s'est adressé à son équipe, insistant sur la nécessité de se concentrer sur leur série d'invincibilité lors du prochain match. Après avoir critiqué le gardien Nahuel Noll, ce qui a suscité une controverse, Zorniger a exprimé ses regrets et s'est excusé auprès de l'équipe, reconnaissant qu'il était temps de se concentrer à nouveau sur le sport.

Lire aussi: