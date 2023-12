Suite au retour de Serena Williams, la WTA modifie les règles concernant le classement après une grossesse et le code vestimentaire

L'organisation du tennis professionnel a annoncé lundi des changements à la règle spéciale de classement, qui entreront en vigueur à partir de 2019. En vertu de cette règle, le classement d'un joueur est gelé en cas de blessure, de maladie ou de grossesse.

Dans le cadre des modifications, les joueuses qui reviennent d'une grossesse ou d'une blessure de longue durée pourront utiliser leur classement spécial lors de tournois supplémentaires et à des fins de classement. Dans le cas d'une grossesse, la période commence désormais à la naissance de l'enfant et les joueuses peuvent utiliser ce classement spécial pendant trois ans.

Selon l'organisation, ces changements permettront aux femmes qui souhaitent fonder une famille de reprendre plus facilement la compétition.

"Nos joueuses devraient se sentir à l'aise et en confiance pour s'éloigner des courts afin de fonder une famille ou de se remettre d'une blessure, et je pense que ces nouvelles règles vont dans ce sens", a déclaré Azarenka, ancienne numéro un mondiale et double championne majeure qui est revenue au jeu après avoir donné naissance à son fils, dans un communiqué.

"C'est un très bon premier pas et nous l'utilisons comme base pour continuer à chercher des moyens d'améliorer et de souligner l'importance pour les mères de travailler et d'être sur le circuit. Mon objectif en tant que membre du Conseil des joueuses est de m'assurer que la WTA est la pionnière de l'association la plus progressiste et la plus inclusive dans le sport."

Une joueuse qui n'est pas en compétition pendant 52 semaines ou plus peut utiliser son classement spécial dans 12 tournois.Si le classement spécial d'une joueuse la qualifie pour une place de tête de série dans un tournoi, elle sera une "tête de série supplémentaire" dans le tirage au sort. Cela signifie qu'elle sera tirée au sort dans une ligne disponible du tableau qui n'affronte pas une autre tête de série au premier tour. Par conséquent, aucune joueuse ne sera écartée de sa place de tête de série.

"Ces changements visent à soutenir pleinement les joueuses dans leur retour à la compétition, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de compétition sportive et d'équité", a déclaré Steve Simon, président-directeur général de la WTA, dans un communiqué.

C'est quelque chose qui aurait probablement profité au retour de Williams, qui a remporté l'Open d'Australie 2017, son 23e titre majeur en carrière en simple, alors qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle est partie, elle était classée numéro 1 mondiale. Lorsqu'elle est revenue au jeu en mars après avoir donné naissance à sa fille, elle n'était pas classée à Indian Wells et à Miami, perdant tôt dans les deux tournois. Elle n'était pas non plus tête de série à Roland-Garros, son premier tournoi du Grand Chelem depuis son retour.

En outre, la WTA a déclaré lundi que les femmes du circuit ne seront pas pénalisées ou interdites de porter des leggings ou des shorts de compression sans jupe, robe ou short par-dessus lors des tournois de la WTA.

À Roland-Garros, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, Mme Williams a porté une combinaison, en raison, dit-elle, de ses antécédents de caillots sanguins, ce qui a suscité beaucoup d'attention.

En août, le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, a déclaré que Roland-Garros mettait en place un code vestimentaire qui interdirait le port de la combinaison.

Les tournois du Grand Chelem ont leurs propres règles, qui peuvent différer de celles des tournois de la WTA.

Source: edition.cnn.com