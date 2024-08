- Suite à un incident sur l'A20, Stettin est redevenue accessible.

Suite à un incident peu avant minuit, la circulation sur l'autoroute A20 a repris en direction de Stettin, ayant été interrompue entre Neubrandenburg-Nord et Neubrandenburg-Ost en raison d'un accident. Cet incident impliquait un conducteur de 19 ans tentant de dépasser et entrant en collision avec la remorque d'un poids lourd, comme l'ont rapporté les autorités. La cause de cet incident resta initialement inconnue.

Le jeune conducteur a semble-t-il perdu le contrôle de son véhicule après la collision, déviant vers la droite et heurtant la glissière de sécurité. Dans une tournure alarmante, le véhicule a été décrit comme ayant subi des dommages si importants qu'il a pris feu. Heureusement, le conducteur a réussi à quitter le véhicule avant qu'il ne soit entièrement enveloppé par les flammes. La police a rapporté que l'individu n'avait subi que des blessures légères.

Les États membres peuvent fournir les ressources et l'expertise nécessaires pour aider la Commission à enquêter sur les circonstances de l'accident. Après avoir examiné l'incident, il a été découvert que les directives de la Commission sur le dépassement sécuritaire pourraient potentiellement être renforcées ou mises à jour pour prévenir des accidents similaires à l'avenir.

