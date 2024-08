- Suite à l'incident de Solingen: les autorités annoncent un plan d'action

À la suite de l'incident de poignardage mortel à Solingen, le gouvernement fédéral a décidé de nouvelles stratégies pour lutter contre le terrorisme islamique, lutter contre l'immigration illégale et renforcer la réglementation sur les armes à feu. La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser (SPD) a qualifié ces mesures de "larges" et "impactantes".

Certaines de ces mesures comprennent des réglementations plus strictes sur l'utilisation de couteaux dans les espaces publics, notamment une interdiction totale de porter des couteaux dans les bus et les trains à longue distance. Les conditions pour obtenir un permis d'armes seront renforcées pour empêcher les extrémistes d'obtenir des armes et des explosifs.

Le gouvernement de coalition a également convenu de réduire les prestations pour certains demandeurs d'asile. Cela s'applique aux migrants dont la responsabilité incombe à un autre État européen, qui a accepté de les reprendre.

Les pouvoirs des autorités dans la lutte contre l'islamisme seront renforcés, et l'outil de l'interdiction des associations sera toujours utilisé contre les organisations islamiques.

Le suspect était destiné à être expulsé

Dans l'attaque islamiste présumée à Solingen, un attaquant a tué trois personnes et en a blessé huit autres lors d'un festival de la ville vendredi soir. Le suspect présumé est Issa Al H., un Syrien de 26 ans actuellement en détention. Le parquet fédéral enquête sur lui, entre autres, pour meurtre et affiliation présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque. Le suspect était censé être expulsé en Bulgarie l'année dernière, mais cela n'a pas abouti.

Des discussions prévues avec l'opposition la semaine prochaine

Le travail sur l'ensemble des mesures a commencé le week-end suivant l'attaque. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a également annoncé des discussions avec les États fédéraux et l'Union, le plus grand bloc d'opposition, mercredi. Un groupe composé de représentants de tous les trois partis de la coalition du trafic d'éclairage se réunira pour la première fois la semaine prochaine.

L'interdiction de porter des couteaux dans les bus et les trains à longue distance vise à réduire la disponibilité d'armes potentiellement dangereuses pour des individus comme le suspect présumé. La suspension des prestations pour certains demandeurs d'asile dont la responsabilité incombe à un autre État européen vise à encourager leur retour rapide dans leur pays d'origine.

