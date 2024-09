Suite à l'arrestation du dirigeant de la société, Telegram indique son intention de partager certaines données relatives aux auteurs présumés avec les autorités.

Durov a été arrêté par les autorités françaises pour des activités présumées illégales sur l'application, telles que des transactions illégales et du trafic, ainsi que le refus présumé de la société de fournir des données pertinentes à l'enquête. Il a ensuite été libéré sous caution d'environ 4,9 millions de dollars alors que l'enquête se poursuit.

L'enquête a suscité des discussions sur la liberté d'expression en ligne et les activités criminelles, mais ces préoccupations n'étaient pas entirely inattendues. L'application, qui compte plus de 950 millions d'utilisateurs, en partie grâce à son chiffrement de bout en bout et à ses claims de protection de la vie privée, a été critiquée depuis longtemps pour son attirance envers des individus louches et des criminels. Parmi ceux-ci figuraient des dealers de drogue, des blanchisseurs d'argent et des extrémistes, y compris des suprémacistes blancs et des organisations terroristes comme l'EI.

Après son arrestation, Telegram a affirmé que Durov n'avait pas de secrets et que tenir responsable une plateforme ou son propriétaire pour une utilisation abusive de la plateforme était illogique. Deux semaines plus tard, Durov a admis que l'expansion rapide des utilisateurs de l'application avait entraîné des difficultés, facilitant ainsi l'exploitation de la plateforme par les criminels.

Dans une tentative de réduire l'activité criminelle sur la plateforme, Telegram a révélé lundi des changements via un post sur l'application. Les modifications clés comprennent des mises à jour des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité, qui stipulent désormais que la société fournira les adresses IP et les numéros de téléphone des utilisateurs contrevenant aux règles aux autorités en réponse à des demandes légales légitimes. Des rapports de transparence trimestriels seront publiés pour divulguer les données partagées avec les officiers de loi et d'ordre.

Durov a souligné que les capacités de recherche avancées de Telegram, permettant aux utilisateurs de découvrir des canaux publics et des bots, avaient été exploitées par des individus contrevenant aux règles de la plateforme pour promouvoir des biens illicites. Une équipe de modérateurs, utilisant l'IA, a identifié et éliminé le contenu problématique de la fonction de recherche. Si les utilisateurs rencontrent encore du contenu dangereux ou illégal, ils sont invités à le signaler via @SearchReport.

Telegram n'a pas répondu à la demande de commentaires de CNN concernant le volume de contenu supprimé ou si des canaux ou des comptes avaient été interdits en conséquence.

Durov a déclaré que la fonction de recherche de Telegram était conçue pour la découverte d'amis et l'exploration des actualités, pas pour la promotion de marchandises illégales.

Bien que ces modifications puissent réduire l'occurrence d'activités illégales dans les parties publiques de la plateforme, elles ne mettront pas nécessairement fin à l'utilisation illicite des chats privés, chiffrés de bout en bout, où Telegram affirme qu'il n'a "aucun moyen de déchiffrer les informations réelles" des conversations.

