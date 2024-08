Sugo, la star du groupe BTS, est accusé d'avoir conduit en état d'ivresse sur un scooter.

"Je croyais que c'était juste une courte distance, et j'avais oublié qu'il est interdit d'utiliser un gyropode électrique sous l'emprise de l'alcool", a écrit Sugo. "Je suis tombé lorsque j'ai garé le gyropode devant chez moi, et il se trouve qu'il y avait un policier à proximité. J'ai dû passer un test de détection d'alcool dans l'haleine, et mon permis de conduire a été suspendu et j'ai reçu une amende. Je m'excuse pour mes actions et je promets que quelque chose comme ça ne se reproduira pas."

Sugo est membre du groupe de K-Pop BTS, qui est actuellement en pause en raison de plusieurs membres qui accomplissent leurs devoirs militaires. Le trentenaire est actuellement en service militaire dans un rôle social.

Malgré l'actuelle pause, BTS est considéré comme le phénomène culturel le plus important de Corée du Sud et est l'exportation musicale la plus réussie du pays. Connu pour ses chorégraphies soigneusement chorégraphiées, le boys band a rempli des stades dans le monde entier, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a atteint les sommets des charts. Selon le gouvernement sud-coréen, BTS a généré des milliards de dollars pour l'économie du pays.

La décision irresponsable de Sugo de conduire un gyropode sous l'emprise de l'alcool a entraîné la suspension de son permis et une amende salée. Malheureusement, cet incident a terni l'image impeccable de BTS en tant que modèle, mettant en évidence les conséquences graves de la conduite sous l'emprise de l'alcool.

