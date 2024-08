20:15 CET, ZDF, Heure de midi, Drame

- Suggestions pour regarder la télévision en semaine:

Jimmy (Charly Hübner), un professeur universitaire de 47 ans à Kiel, s'est récemment interrogé sur sa véritable place. Lorsque ses parents ont besoin de plus d'aide, il décide de quitter la vie urbaine et de retourner dans son village natal de Brinkebüll, en Frise du Nord, pour un congé sabbatique. Cependant, le village de son passé est à peine inchangé. Les rues sont désertes, la vie communautaire a évolué, l'école et l'épicerie du village ont disparu, la place du village manque d'un châtaignier, il n'y a pas de cigognes en vue et les champs sont dominés par le maïs. Les anciennes routes sinueuses ont été transformées en autoroutes droites. On dirait qu'un monde entier a disparu.

20:15 CET, Sat.1, IKEA, XXXLutz, Segmüller & Co. - Le contrôle des magasins de meubles SAT.1!, Reportage

Que ce soit un canapé moelleux, une cuisine moderne ou simplement un peu de décoration : lorsque les Allemands cherchent à améliorer leurs espaces de vie, leur parcours les conduit généralement au magasin de meubles. Un sondage récent de Forsa, financé par SAT.1, révèle que pour 61 % des répondants, le coût est le facteur déterminant. Mais comment IKEA, XXXLutz, Segmüller & Co. se comparent-ils en termes de sélection, de qualité et de service client ?

20:15 CET, kabel eins, xXx: Retour de Xander Cage, Action

L'agent Gibbons (Samuel L. Jackson) fait appel une fois de plus aux services de Xander Cage (Vin Diesel), qui vit en exil, pour le gouvernement américain en tant qu'agent clandestin. Sa mission : récupérer la boîte de Pandore, une arme létale capable de prendre le contrôle des satellites militaires. Cependant, le vilain Xiang (Donnie Yen) et ses partisans n'hésiteront devant rien pour obtenir la boîte. Xander et son équipe se trouvent dans une course contre la montre.

20:15 CET, RTL, Je suis une star - Le face-à-face des légendes de la jungle, Dokusoap

Alors que Marvel a ses Avengers et DC a sa Ligue de justice, RTL présente ses légendes de la jungle : pour célébrer le 20e anniversaire de "IBeS", le camp de la jungle a lieu en été pour la première fois. Dans cette saison spéciale, 13 anciennes stars de la jungle reviennent pour revivre l'aventure de "Jungle Camp" en Afrique du Sud. Qui réussira à relever les défis excitants, à surmonter les moments émotionnels autour du feu de camp et à faire preuve de véritable résilience ?

22:15 CET, ZDF, Papillon, Drame

À Paris dans les années 1930, Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam) gagne sa vie en cambriolant. Lorsque

Lire aussi: