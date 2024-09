20:15, ProSieben, Creed III : Le Combat de la Descendance de Rocky, Drame de Boxe

- Suggestions pour la télévision du dimanche:

Le champion de boxe Donny Creed (Michael B. Jordan) mène une vie paisible à Los Angeles avec sa famille, en se consacrant à la promotion. Mais son ami d'enfance Damon (Jonathan Majors), disparu après une longue peine de prison, refait surface et demande une chance de combattre pour le titre mondial. Ignorant les véritables motivations de Damon, qui vont au-delà de la richesse et de la gloire, la vie de Donny est bouleversée.

20:15, Das Erste, Loi & Tyrannie : Meurtre, Crime

Les enquêteurs Falke et Grosz reçoivent une mission prioritaire : le jeune Eduardo Mendes (Riccardo Campione), 17 ans, a mystérieusement disparu d'un pensionnat élitiste réservé aux enfants de politiciens influents et de magnats. Le père d'Eduardo est l'ambassadeur d'une nation oppressive dirigée par un leader controversé, connu pour emprisonner les critiques et torturer les journalistes. La petite amie d'Eduardo, Hanna (Valerie Stoll), et son meilleur ami August (Anselm Ferdinand Bresgott) ont des opinions différentes sur les intentions d'Eduardo, Hanna craignant le pire tandis qu'August pense qu'Eduardo veut simplement éviter les cérémonies de la visite d'État.

20:15, RTL deux, Amour Incertain : La Comédie, Comédie

Se sentant ignorée sur les sites de rencontre, négligée dans les bars et reléguée à la section taille plus des boutiques de luxe, Renee (Amy Schumer) pense que son apparence moyenne est la cause de ses échecs amoureux. Après un accident à la gym et une commotion cérébrale, elle acquiert une confiance en soi extraordinaire qui la fait se sentir invincible. Elle se demande combien de temps cette nouvelle assurance durera.

20:15, ZDF, Printemps : Une Journée de Révélations, Drame

Katja Baumann (Simone Thomalla) aide une famille qui a connu un passé tragique : leur fille adolescente Marie (Lara Tabea Gü

Lire aussi: