20:15, ZDF, De toute honnêteté : Au cœur de la loi et de la justice, Drame

- Suggestions de télévision pour samedi:

Le corps d'une jeune femme est découvert en Sarre. Elle a été étranglée et des traces de tranquillisant ont été retrouvées dans son corps. Le père de la victime (Jörg Pose) suspecte son ancien amant, Roxy (Martina Schoene-Radunski), comme principal suspect. Les enquêteurs Judith (Christina Hecke) et Freddy (Robin Sondermann) prennent l'affaire en main. Le supérieur de la victime, qui utilisait le tranquillisant pour traitement, est également un suspect potentiel. L'affaire présente des similitudes troublantes avec une affaire non résolue en France, où l'enquête avait été bâclée.

20:15, Das Erste, L'expédition de la souris majestueuse, Émission éducative

Le spectacle familial le plus excentrique d'Allemagne fait son retour avec un nouveau titre et des défis intrigants. Les voix générées par intelligence artificielle peuvent causer de la confusion dans "L'expédition de la souris majestueuse". Kerem, un garçon de 12 ans, est fasciné par ces imitations et se demande comment distinguer le vrai du faux. Les invités incluent Annette Frier, Wincent Weiss, Christoph Maria Herbst, Smudo, Felix Neureuther et Jana Ina Zarrella.

20:15, Sat.1, Aladdin, Aventure

Aladdin (Mena Massoud) est célèbre pour ses talents de pickpocket dans les rues d'Arabie. Alors qu'il développe des sentiments pour la princesse Jasmine (Naomi Scott) lors d'un de ses larcins, il commet une erreur cruciale et se fait prendre. Par la suite, le soupçonneux grand vizir Jafar (Marwan Kenzari) lui offre la liberté, en échange d'une lampe magique.

20:15, VOX, Pacific Rim : Révolte, Action

Les Kaiju refont surface - plus forts et plus menaçants que jamais ! Jake Pentecost (John Boyega), un ancien pilote de Jaeger prometteur, s'est éloigné de la profession et frôle la vie criminelle. Lorsque les Kaiju attaquent violemment à nouveau, il est obligé de collaborer avec son adversaire Lambert (Scott Eastwood) et la jeune hackeuse adaptable Amara (Cailee Spaeny).

21:45, ZDF, L'Ancien : Une journée de travail typique, Crime

Lena Thoma (Maya Haddad), une collectrice de dettes, est retrouvée morte dans des circonstances troubles. Il semble qu'elle soit tombée de son vélo saisi et ait subi des blessures mortelles dans son bureau. Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) et son équipe examinent sa vie professionnelle et cherchent à savoir si l'un de ses débiteurs avait des raisons de la supprimer. Malgré sa compassion envers ses semblables et son aide dans leurs difficultés financières, Lena Thoma a conservé son travail de collectrice de dettes.

