- Suga, star du groupe BTS, accusé de conduite en état d'ivresse sur un scooter.

"Je croyais que c'était juste une courte distance, et j'avais oublié qu'il est interdit d'utiliser un gyropode électrique sous l'emprise de l'alcool", a écrit Suga. "Je suis tombé en stationnant le gyropode devant chez moi, et il se trouve qu'il y avait un policier à proximité. J'ai dû passer un test de dépistage d'alcool au volant, et mon permis de conduire a été révoqué et j'ai été verbalisé. Je m'excuse pour mes actes et je promets que cela ne se reproduira pas."

Suga est membre du boys band BTS, actuellement en pause pour permettre à plusieurs membres de remplir leurs obligations militaires. À 31 ans, il est actuellement en service militaire dans un rôle social.

Malgré l'interruption actuelle des performances, BTS est considéré comme le phénomène culturel le plus important de Corée du Sud et son export musical le plus réussi. Connu pour ses chorégraphies soigneusement élaborées, le boys band a rempli des stades du monde entier, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a atteint le sommet des classements. Selon le gouvernement sud-coréen, BTS a apporté plusieurs milliards de dollars à l'économie du pays.

