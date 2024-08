Suga s'excuse pour avoir roulé sur un scooter électrique ivre

Le chanteur, membre du boyband coréen BTS, a déclaré sur la plateforme en ligne Weverse être « lourd de cœur et désolé ».

« Hier soir, j'ai bu de l'alcool pendant le dîner et je suis rentré chez moi en conduisant un gyropode. Je n'ai pas réalisé que l'on ne peut pas conduire un gyropode sous l'influence de l'alcool et j'ai donc violé la loi sur la circulation routière », a-t-il écrit dans son message.

« Je suis tombé en essayant de garer le gyropode devant chez moi et un policier voisin a mesuré mon taux d'alcoolémie, ce qui a entraîné une amende et le retrait de mon permis de conduire », a ajouté le chanteur de 31 ans.

Un permis de conduire est requis pour conduire un gyropode en Corée du Sud.

Suga a également déclaré qu'il n'y avait eu ni blessé ni dommage, mais il voulait présenter ses excuses.

« Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été blessés par mon comportement irresponsable et je ferai plus attention à mes actions à l'avenir pour éviter ce genre de situation », a-t-il ajouté.

BigHit Music, la maison de disque et l'agence qui gère BTS, a publié un communiqué indiquant que Suga n'avait parcouru que 500 mètres (1 640 pieds) sur le gyropode.

Il a également été indiqué qu'il pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires car il est actuellement en service social, une alternative au service militaire obligatoire en Corée du Sud.

Les fans ont critiqué Suga sur les réseaux sociaux suite à cet incident, certains soulignant que c'était la première fois qu'il publiait une mise à jour depuis le début de son service militaire en septembre 2023.

« J'avais confiance en lui et j'attendais son retour, et tout ce que j'ai eu après cette attente, c'est un communiqué d'excuses », a écrit un utilisateur sur X. « Je ne peux pas le défendre. Je suis vraiment déçu. »

Un autre a expliqué l'importance de l'incident aux fans non coréens.

« Cela peut ne rien être dans vos pays, mais c'est un incident grave en Corée », ont-ils écrit sur X.

« Je ne pense pas qu'il soit juste qu'il fasse cela alors qu'il est un idol représentant la Corée du Sud. Je suis vraiment déçu. »

Pourtant, d'autres ont défendu le chanteur.

« J'espère que vous comprenez que cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, cela fait de vous un être humain. Il n'y a pas de personnes parfaites dans ce monde », a écrit l'un d'eux.

« Vous êtes aimé par des millions de personnes dans le monde entier. J'espère que vous ressentirez l'amour et le soutien et que vous laisserez cela derrière vous comme une erreur et que vous continuerez à avancer. »

