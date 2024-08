- Sud-ouest, en sueur sous la chaleur.

Buvez suffisamment, restez à l'ombre, aérez la nuit, portez des vêtements légers, appliquez de la crème solaire et surveillez les autres : ces conseils s'appliquent également pendant les canicules. Aujourd'hui, le soleil est attendu briller fortement sur le Sud-Ouest, avec la possibilité que le Bade-Wurtemberg connaisse la journée la plus chaude de l'année. Il fera également plus humide, avec des orages possibles dans la journée.

Les températures pourraient atteindre jusqu'à 37 degrés dans le Palatinat, feeling même plus chaud par moments, selon le Service météorologique allemand (DWD). Dans les montagnes, les températures maximales pourraient approcher les 30 degrés. Cela entraînerait un stress thermique extrême. Le lundi, un nouveau record annuel de 35,7 degrés a été enregistré à Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat, battant le précédent record de 35,4 degrés mesuré à Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) à la fin juillet.

Les averses et orages qui ont commencé lundi pourraient devenir plus forts dans l'après-midi et la soirée, avec des rafales de vent possibles, ont déclaré les météorologues. Certaines régions pourraient connaître plus de précipitations. La nuit de mardi, des précipitations éparses sont attendues.

De la soupe plutôt que du champagne

Les canicules présentent des risques particuliers pour la santé des personnes âgées, celles ayant besoin de soins, et les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes, les bébés, les enfants et les personnes handicapées, selon le ministère de la Santé de Stuttgart. Il est important de prêter attention et de soutenir ces concitoyens également.

En général, le ministère recommande de rester à l'intérieur ou à l'ombre pendant les heures de pointe et d'éviter l'effort physique. Préférez l'eau et les jus de fruits à l'alcool et la caféine. Les soupes et les fruits riches en eau sont également appropriés pour la hydration. "Mangez plusieurs petits repas légers", a conseillé le ministère l'année dernière.

Les gens doivent utiliser les nuits fraîches et les matins pour aérer leur maison. During the day, windows should be shaded. Light-colored, non-restrictive cotton clothing, a hat, and sunscreen are recommended, as are nearby air-conditioned public spaces like libraries.

