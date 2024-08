- Subjecté à des heures d'intimidation à la maison <unk> Officier canin identifie le suspect

Un homme âgé de 66 ans a vécu une expérience terrrifiante d'une durée de presque trois heures dans la ville d'Attendorn, dans la région de Sauerland, suite à une intrusion dans son domicile. Deux individus ont fait irruption dans son appartement, l'ont retenu, l'ont bâillonné, ont mis sens dessus dessous à la recherche d'objets de valeur et ont réclamé de l'argent de manière insistante, selon les informations de la police d'Olpe et du parquet de Siegen.

L'après-midi du dimanche a vu une fin favorable à cette épreuve grâce à l'intervention des voisins et d'un chien policier. La victime a réussi à demander de l'aide à l'aide d'un appareil caché, ce qui a amené ses voisins à appeler initialement les secours et la police.

À leur arrivée, le sexagénaire a réussi à s'échapper de chez lui. Il a subi des blessures légères et a été soigné en ambulatoire à l'hôpital.

Les suspects se trouvaient toujours sur les lieux. Le chien policier a été essentiel pour les retrouver.

Un homme de 36 ans et son fils de 17 ans, tous deux d'origine turque et actuellement en procédure d'asile, ont été temporairement arrêtés - tous deux sont suspects. Un mandat d'arrêt a été émis à leur encontre pour extorsion et enlèvement par le juge.

Le mandat d'arrêt pour le mineur, qui a apparemment fait des aveux partiels, a été suspendu temporairement sous certaines conditions. L'homme de 36 ans a refusé de répondre aux accusations en justice. L'enquête se poursuit.

L'incident terrifiant d'Attendorn a été classé comme un crime en raison de l'effraction, de la retenue et de l'extorsion. La police enquête pour des chefs d'accusation d'enlèvement et d'extorsion contre les deux individus en question.

Lire aussi: