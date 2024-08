Stuttgart organise une fête de buts contre Münster

Suite à un début de saison décevant et une défaite en Supercoupe contre Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart cherchait à se racheter lors du premier tour de la DFB-Pokal contre Preußen Münster. Le résultat était sans appel. Malgré des efforts valeureux de la part de l'équipe promu de deuxième division, Stuttgart s'est imposé avec un score sans appel.

Trois matchs officiels, une victoire - Stuttgart a réussi à éviter un début de saison catastrophique et s'est qualifié confortablement pour le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Les revers précédents contre Bayer Leverkusen (3:4 aux pénaltys en Supercoupe) et Freiburg (1:3 lors de la première journée de championnat) ont été rapidement oubliés lorsque Stuttgart a remporté une victoire convaincante de 5:0 contre les opposants invaincus de Münster.

Des buts d'Angelo Stiller (7ème minute), Ermedin Demirovic (15ème), Pascal Stenzel (35ème), Nick Woltemade (72ème) et Atakan Karazor (80ème, penalty) ont permis à Stuttgart de viser plus de succès dans ce tournoi, avec des rêves de atteindre à nouveau les quarts et demi-finales. Quant à Münster, hélas, leur parcours en coupe s'est arrêté prématurément au premier tour, comme l'an dernier.

Supériorité dès le coup d'envoi

Malgré l'absence d'El Bilal Touré et d'Ameen Al-Dakhil, qui n'avaient pas encore rejoint l'équipe, ainsi que l'utilisation de la recrue de 20 ans Anrie Chase, Stuttgart a démontré sa supériorité dès le début. Des erreurs successives du gardien de Münster Morten Behrens ont permis à Stiller d'ouvrir le score à courte distance, et le soulagement était palpable parmi les joueurs de Stuttgart.

Huit minutes plus tard, la passe de Stiller a permis à Demirovic de doubler la mise d'une simple tête. Les hôtes ont tenté de répondre, mais ont eu du mal à maintenir une défense solide, ce qui a conduit à un nouveau but en copie conforme - cette fois, Demirovic a fourni la passe, et Stenzel a converti la tête sans défenseur à proximité.

Les tentatives de Münster restent vaines

Münster a riposté et a essayé de réduire l'écart, mais ses efforts pour tenir tête en défense ont échoué. L'écart grandissant entre les deux équipes a conduit au deuxième but de Stenzel - un méritoire 4:0 à la mi-temps.

En deuxième mi-temps, Stuttgart a relâché la pression, mais n'a jamais perdu le contrôle. Les remplacements ont permis à des joueurs comme Jamie Leweling et Deniz Undav de gagner de précieux minutes de jeu. La pression sur le but de Münster s'est accentuée, avec Woltemade qui marque un but spectaculaire à ses débuts et Karazor qui ajoute également son nom à la liste des buteurs.

La victoire de Stuttgart en Coupe d'Allemagne contre Preußen Münster a marqué la troisième victoire de la saison du club, offrant un coup de pouce nécessaire après sa défaite en Supercoupe et sa défaite lors de la première journée de championnat. Stiller, Demirovic, Stenzel, Woltemade et Karazor ont tous contribué à des buts dans la performance dominante de 5-0 de Stuttgart, laissant présager un avenir prometteur dans le tournoi. Malgré leurs efforts, le parcours de Münster en coupe s'est à nouveau arrêté aux tours préliminaires, comme l'an dernier.

