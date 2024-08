Stuttgart connaît une crise financière lors de sa première participation en championnat.

Julian Schuster démarre en fanfare en tant qu'entraîneur de SC Freiburg, en battant VfB Stuttgart, les vice-champions de Bundesliga, lors de leur match d'ouverture, tandis que RB Leipzig remporte de justesse contre VfL Bochum. Le promu Holstein Kiel parvient à marquer deux buts mais doit s'incliner.

RB Leipzig - VfL Bochum 1:0 (0:0)

Antonio Nusa, jeune talent prometteur de RB Leipzig, a fait ses débuts remarqués en Bundesliga en offrant une victoire 1:0 (0:0) à Leipzig contre VfL Bochum. Le jeune joueur a marqué le but victorieux avec son premier tir cadré, déjouant les attentes d'une victoire facile contre l'équipe reléguée de justesse la saison dernière.

VfL Bochum, sous la direction de l'entraîneur Peter Zeidler, a eu du mal à attaquer et a tenu Leipzig en échec avec une solide défense. Après l'expulsion du capitaine de Leipzig, Willi Orban, pour une faute professionnelle (84'), Bochum a redoublé d'efforts pour égaliser mais n'y est pas parvenu.

SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 (1:1)

Stuttgart a connu un début de saison décevant en s'inclinant 1:3 (1:1) face à SC Freiburg lors du derby de Bade-Wurtemberg. Julian Schuster, le nouvel entraîneur de Freiburg, a connu un début réussi. Freiburg, qui avait changé d'entraîneur après 13 ans avec Christian Streich, a réussi à remporter sa première victoire contre Stuttgart depuis ses deux défaites lors de la saison précédente.

Stuttgart a eu du mal à trouver de la fluidité après un remaniement estival. Ermedin Demirovic, meilleur buteur de Freiburg, a ouvert le score (2), mais les buts de Lukas Kübler (26', 61') et de Ritsu Doan (54') ont fait basculer le match en faveur de Freiburg. Freiburg a remporté un match contre ses rivaux du sud-ouest pour la première fois depuis le match d'ouverture de la saison 2019 et a évité une série de défaites lors des journées d'ouverture depuis 2018.

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1:1 (0:0)

L'équipe de Bo Svensson, Union Berlin, a réussi à faire match nul contre Mainz, dont l'entraîneur était Svensson de retour, sur le score de 1:1 (0:0). Le but de Mainz par Nadiem Amiri sur coup franc (53') a été égalisé par Laszlo Benes (75'). Les deux équipes ont réussi à éviter un début de saison négatif, ayant toutes les deux assuré leur maintien à la fin de la saison précédente.

La série invaincue à domicile de Mainz s'est étendue à neuf matchs de Bundesliga consécutifs, tout en restant sans victoire contre Union Berlin depuis sa promotion en 2019.

FC Augsburg - Werder Bremen 2:2 (2:1)

Le premier match à domicile d'Augsburg s'est soldé par un match nul contre Werder Bremen, laissant les joueurs déçus malgré une équipe restructurée sous le nouveau coach Jess Thorup. Augsburg n'a pas réussi à gagner son 14e match d'ouverture à domicile consécutif. La chaleur accablante a rendu le match difficile, mais ils n'ont pas réussi à l'emporter.

Les deux nouveaux joueurs d'Augsburg ont été notables. Nediljko Labrovic, leur gardien de but, a semblé malchanceux en encaissant le but d'ouverture de Bremen de Felix Agu (12), mais a ensuite réalisé une série de beaux arrêts. Samuel Essende, transféré de FC Vizela, a renversé le match avec un but spectaculaire (35). Malgré les efforts acharnés de Bremen, un but égalisateur de Justin Njinmah (58') a permis d'arracher un match nul.

TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel 3:2 (2:0)

Le promu Holstein Kiel n'a pas réussi à marquer des points lors de son premier match en Bundesliga, en s'inclinant 2:3 (0:2) face à TSG Hoffenheim en crise. Andrej Kramaric, attaquant prolifique de Hoffenheim, a inscrit un triplé avec des penalties, des headers et des tirs de

Lire aussi: