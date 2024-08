- Stübgen prévoit d'arrêter rapidement l'auteur après l'attaque au couteau.

Le patron du groupe des ministres de l'Intérieur, Michael Stübgen de l'administration de Brandebourg, appelle à l'arrestation rapide du suspect après l'incident de poignardage mortel à Solingen. "Je souhaite un prompt rétablissement pour toutes les personnes blessées et une arrestation rapide du suspect. C'est essentiel maintenant", a déclaré le camarade de la CDU au groupe de médias Funke. "L'incident de Solingen me stupéfait, tout comme n'importe quel Allemand aimant la paix. Mes condoléances vont aux victimes de cet acte odieux, ainsi qu'à leurs familles et amis."

La tuerie a eu lieu lors d'un événement communautaire un vendredi soir, où trois personnes ont perdu la vie. Huit autres ont été blessées. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a qualifié cela d'attaque en raison de la stratégie délibérée de l'auteur. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) l'a qualifié de "crime répugnant" et a exigé une peine sévère pour le suspect.

