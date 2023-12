Stuart Baxter licencié par le club de football indien Odisha pour ses commentaires sur le viol

L'ancien footballeur professionnel britannique a fait ces commentaires sur les décisions arbitrales lors de la défaite de son équipe contre Jamshedpur lundi.

"Il faut que les décisions aillent dans le bon sens et ce n'est pas le cas", a déclaré Baxter à la chaîne indienne Star Sports. "Je ne sais pas quand nous aurons un penalty. Je pense qu'un de mes joueurs devrait violer quelqu'un ou se faire violer lui-même s'il voulait obtenir un penalty".

L'Odisha a tweeté lundi pour dire qu'il était "consterné" par les commentaires.

"C'est totalement inacceptable quel que soit le contexte et cela ne reflète pas les valeurs du club", a écrit le club sur Twitter. "Nous, au Odisha FC, nous excusons sans réserve et la direction du club va gérer cette affaire en interne.

Le club a ensuite publié un communiqué mardi annonçant le licenciement de Baxter.

"L'Odisha FC a décidé de mettre fin au contrat de l'entraîneur principal Stuart Baxter avec effet immédiat. "L'entraîneur intérimaire pour le reste de la saison sera annoncé prochainement.

Baxter a commencé à jouer au football professionnel en Angleterre avec Preston North End et a poursuivi une carrière d'entraîneur nomade. L'homme de 67 ans a connu le succès avec l'AIK en Suède et les Kaizer Chiefs en Afrique du Sud, avant d'être engagé par Odisha en juin 2020, après un second passage dans l'équipe nationale sud-africaine.

Le club est actuellement dernier de l'Indian Premier League avec seulement huit points en 14 matches.

