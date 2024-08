- Struff perd le premier match après le retrait olympique

Jan-Lennard Struff a perdu son premier match de tennis après avoir abandonné la compétition individuelle aux Jeux olympiques de Paris. Au premier tour du Cincinnati Open, le joueur de Coupe Davis de 34 ans a été battu 6:4, 4:6, 3:6 par le Grec Stefanos Tsitsipas.

Struff avait abandonné la compétition individuelle aux Jeux olympiques de France il y a deux semaines en raison de sa préoccupation quant à une absence plus longue en raison d'une blessure à la hanche. L'an dernier, le numéro deux allemand avait dû prendre plusieurs mois de congé en raison de problèmes à la hanche.

À Paris, Struff a continué de participer au double avec Dominik Koepfer, car la charge était plus faible et les distances du court plus courtes. Les deux professionnels allemands ont été battus en quarts de finale des Jeux olympiques par le duo australien Matthew Ebden/John Peers.

Malgré ce revers aux Jeux olympiques, Struff avait prévu de participer au prochain tournoi ATP. Malheureusement, sa performance au Cincinnati Open a indiqué que la blessure pourrait toujours entraver sa performance en simple.

