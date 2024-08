- Struber remporte des victoires consécutives alors que Cologne triomphe de Sandhausen

1. Le 1. FC Cologne, relégué de Bundesliga, triomphe en Coupe DFB avec une victoire en prolongation de 3:2 face à SV Sandhausen. Cette victoire était leur premier succès compétitif de la saison. L'équipe de l'entraîneur Gerhard Struber a fait preuve de résilience après deux défaites en championnat, avec le but décisif marqué par Mathias Olesen à la 116e minute.

Le latéral gauche Julian Pauli (20') et le milieu de terrain Linton Maina (34') avaient donné une avance confortable à Cologne devant 9 705 spectateurs, mais un but contesté de Tim Lemperle (3:0) a été annulé en raison d'une faute.

Les outsiders SV Sandhausen, évoluant en troisième division, ont commencé la compétition avec deux victoires 1:0 mais ont eu des difficultés tout au long du match. Cependant, ils ont réussi à revenir avec un penalty de Besart Halimi et ont égalisé à la 6e minute du temps additionnel grâce au remplaçant Richard Meier.

Le temps additionnel a été marqué par des occasions égales de part et d'autre : le capitaine de SVS, Jakob Lewald, a manqué un but ouvert (114') et Rasmus Carstensen a envoyé un tir sur la barre transversale (112'). C'est finalement Olesen qui a scellé la victoire.

