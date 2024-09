"Strict Lockdown": chronologie de l'incident de tir au lycée Apalachee

Dans les deux heures suivant son arrivée au lycée Apalachee de Winder, les autorités ont affirmé qu'il avait commis la fusillade la plus meurtrière dans un lycée aux États-Unis depuis l'incident de mars 2023 à l'école Covenant de Nashville, ce qui en fait le 45ème événement de ce type de l'année.

Quatre éducateurs et deux élèves ont été tués, et neuf autres personnes, dont un enseignant et huit élèves, ont été blessées.

Les enregistrements récents du bureau du shérif du comté de Barrow, à la fois d'urgence et de.dispatch, ont capturé la panique et la peur qui ont régné dans l'école lorsqu'un tireur actif a été signalé et à l'extérieur de l'école lorsque les parents anxieux ont reçu des messages inquiétants de leurs enfants.

Colt Gray, âgé de 14 ans, qui était scolarisé à l'école depuis le 14 août et avait manqué neuf classes avant l'incident, a été inculpé de quatre chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. D'autres chefs d'accusation sont attendus, selon le procureur du comté de Barrow, qui a également indiqué qu'il serait jugé en tant qu'adulte. Une condamnation pourrait entraîner une peine de prison allant jusqu'à la prison à vie.

Colin Gray, 54 ans, le père de Colt Gray, a été inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré, quatre chefs d'accusation de négligence criminelle et huit chefs d'accusation de cruauté envers les enfants. Il est suspecté d'avoir obtenu l'arme prétendument utilisée dans la fusillade en cadeau de Noël pour son fils en décembre 2023, selon deux sources confidentielles ayant une connaissance directe de l'enquête.

Ni le fils accusé ni son père n'ont plaidé coupable. Lorsque CNN a approché l'avocat de Colt Gray, il a refusé de commenter, et l'avocat de Colin Gray n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le 4 septembre au lycée Apalachee

Selon le Bureau d'investigation de Géorgie, Gray est monté dans le bus avec un fusil de style camouflage caché dans son sac à dos, ainsi qu'un couteau, car l'école n'a pas de détecteurs de métaux.

Vers 9h45, pendant son cours d'algèbre 1, Gray a demandé la permission d'aller à l'office pour parler à quelqu'un, selon le bureau. Le professeur a accepté et lui a permis de partir avec ses affaires. Un camarade de classe assis à côté de lui, Lyela Sayarath, avait précédemment révélé cette information à CNN.

Gray a envoyé un message énigmatique et inquiétant à sa mère, Marcee Gray, l'incitant à alerter l'école sur d'éventuels problèmes. "Je suis désolé, maman", disait le message. De plus, un appelant inconnu a averti l'école de fusillades dans cinq écoles différentes, affirmant qu'Apalachee serait la première.

Marcee Gray a passé un appel de 10 minutes à l'école à 9h50, demandant aux autorités de vérifier son fils. Le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, a informé l'affilié CNN WXIA qu'ils avaient lancé une recherche pour lui en conséquence.

Un officier de ressources a été déployé pour localiser le garçon, mais a confondu un autre élève avec un nom similaire avec Gray, car aucun des deux n'était présent dans la classe à ce moment-là, selon le shérif Smith.

"Il est allé aux toilettes avec un élève portant un nom similaire - c'est l'individu qu'ils pensent que nous recherchons", a déclaré Smith.

Les agents de la loi ont affirmé avoir arrêté Gray à temps, mais ont interagi avec le mauvais élève. "Alors que nous tentions de déterminer la situation, la fusillade a commencé", a déclaré Smith à WXIA.

Peu de temps après le départ de Gray des toilettes et sa cachette des éducateurs, il est sorti en brandissant le fusil et en cherchant des "cibles vulnérables", a déclaré Smith à WXIA.

Les autorités ont reçu les premiers rapports de tireur actif sur le campus à 10h20, après qu'une personne ait appuyé sur un bouton de panique réservé aux enseignants une semaine auparavant, selon le shérif.

Le premier appel concernant la fusillade a été passé à 10h22 HE via un "RapidSOS" device, selon les rapports de dispatching assisté par ordinateur du comté de Barrow divulgués vendredi. Les officiers du bureau du shérif du comté de Barrow sont arrivés à l'école peu après, accompagnés de deux officiers de ressources scolaires.

"Tireur actif !" peut-on entendre un officier crier dans un clip tout en conversant avec un dispatcher, qui répète la phrase. Un autre officier est entendu répondre calmement : "Oui, nous sommes confrontés à un tireur actif au lycée Apalachee."

Deux minutes plus tard, les autorités ont nommé le suspect "Colt", et une personne avait déjà été tuée, selon les rapports.

Le suspect s'est rendu après une confrontation avec un officier de ressources et a été mis en détention, a déclaré Smith. À 10h30, Gray était "en détention, indemne", indiquaient les rapports.

Quinze minutes plus tard, les rapports montraient une victime dans un couloir et trois autres dans un autre.

Un officier, haletant, a demandé au dispatcher d'appeler les services d'urgence. Elle a confirmé que les services d'urgence avaient été envoyés au lycée.

À 11h38, l'école a envoyé un texto urgent aux parents : "Haymon-Morris Midd : Parents et tuteurs, HMMS est toujours en confinement. Les élèves de HMMS sont en sécurité et en sécurité. Soyez patients."

Peu après 11h45, une femme se présentant comme la tante de Colt a contacté un opérateur du 911 du comté de Barrow, exprimant sa peur que son neveu puisse être impliqué dans la fusillade de l'école Apalachee High School, selon un enregistrement divulgué vendredi.

"Ma mère m'a simplement informée que Colt a envoyé un texto à sa maman, ma sœur, et à son papa qu'il était désolé, et ils ont informé le conseiller de le récupérer immédiatement", a déclaré la femme à l'opérateur. "Puis elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'une fusillade avait eu lieu, et je suis juste terrifiée à l'idée que ce soit lui."

Entre-temps, le fils de Marcee Gray parlait de fusillades scolaires à son conseiller d'orientation, ce qui a incité Marcee et son grand-père à faire 200 miles en voiture de Fitzgerald à Winder, en Géorgie, selon une conversation avec ABC News.

Au sujet de la raison pour laquelle les officiers répondants n'ont pas simplement tiré sur le suspect, le shérif a expliqué à WXIA que le suspect avait accepté de poser son arme et de s'allonger au sol en position prone, comme instructé.

"Une fois qu'on l'a menotté, la menace était terminée," a noté le shérif.

Dès que le suspect a été arrêté, les officiers de police sont entrés dans le lycée Apalachee, ordonnant aux étudiants de sortir de leurs classes tandis que les secouristes s'occupaient des blessés.

En milieu d'après-midi, l'école a envoyé un autre message texte : "Haymon-Morris Midd : La police autorise maintenant la levée du confinement...Merci."

Alors que les familles essayaient de se réunir à l'extérieur de l'école, Lyela Sayarath a partagé son histoire avec un reporter de CNN. Elle a décrit la scène où elle a vu un ami qui se trouvait dans une classe où des coups de feu avaient été tirés.

"Il a tout vu. Il a vu quelqu'un se faire tirer dessus. Il avait du sang sur lui. Il boitait. Il avait l'air terrifié," a dit Lyela.

Ce rapport a été fourni par CNN's Dalia Faheid, Ashley R. Williams, Alisha Ebrahimji, Nouran Salahieh, Michelle Krupa, Nicole Chavez et Jamiel Lynch.

