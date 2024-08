- Stratégies efficaces d'élimination des déchets <unk> conseils pour réduire l'apport en ressources

Débarrasser de Soi: En collaboration avec le public, l'Université Technique de Berlin (TU) a créé un plan pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Un projet de science citoyenne intitulé "Mes affaires - Je suis ce que je (ne) possède pas", dirigé par la TU, a présenté des exercices pour mener une vie sobre, qui sont présentés dans la "Carte de la Consommation".

Les individus possédaient généralement environ 1 500 articles : vêtements, littérature, électronique, ustensiles de cuisine. Cependant, seulement 30 à 60 pour cent étaient utilisés régulièrement, tandis que le reste restait inutilisé. Les chercheurs se sont interrogés sur la manière dont un débarras conscient pourrait conduire à moins d'achats à l'avenir. La fameuse "Carte de la Consommation" est un outil interactif conçu pour aider les individus à examiner leurs biens personnels et leurs habitudes de consommation, afin de consommer moins à long terme.

Les individus traversent quatre étapes. Dans la première étape, ils évaluent leurs propres possessions : Quand et pourquoi cet objet est-il entré dans mon espace de vie ? Est-ce que cela me rend heureux(se) ? Est-ce que je choisirais de l'acheter à nouveau ? De telles questions contribuent à comprendre les attributs de ses biens et leur signification pour soi-même.

Répare, Donne, Vends

Dans la deuxième phase, il s'agit de simplifier. Le manuel explique pourquoi le débarras peut être douloureux et offre des stratégies pour surmonter cela. En utilisant divers exercices, de nombreux articles peuvent quitter la maison quotidiennement.

Cependant, tout n'a pas besoin d'être jeté. La troisième phase tourne autour de l'utilisation alternative, même pour les autres : Réparer, donner, vendre, offrir ou échanger sont les points forts. Le manuel propose des liens, par exemple vers des méthodes innovantes pour réparer les fissures dans le bois, et détaille les projets caritatifs qui acceptent les dons.

Enfin, la quatrième phase consiste à maintenir le mouvement. Ici, le guide propose des suggestions sur la manière de maintenir de nouveaux comportements plus durables, afin d'empêcher un retour aux anciennes habitudes d'achat. À long terme, le guide pourrait aider à réduire la consommation, selon les chercheurs.

Guide pour Réduire la Consommation

La "Carte de la Consommation" encourage les individus à examiner leurs biens au sein de La Communauté, favorisant la réflexion sur soi et la compréhension de ses habitudes de consommation. En considérant des questions telles que l'importance de chaque article et son impact émotionnel, les gens peuvent prendre des décisions plus conscientes.

Après la phase "Répare, Donne, Vends", les membres de La Communauté peuvent contribuer à réduire les déchets en réparant les articles, en les donnant à des œuvres caritatives ou en les vendant aux autres, renforçant une culture de réutilisation et de ressources partagées.

Lire aussi: