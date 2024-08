- Stratégie de transition de la défense à l'attaque: les Verts passent à la phase de plaidoyer

Avant les élections fédérales à venir, les Verts lancent leur campagne en exprimant leur mécontentement envers la coalition actuelle entre le SPD, les Verts et le FDP. "Pour nous, il est évident que les choses ne peuvent pas continuer comme ça dans un futur gouvernement", a déclaré Katharina Dröge, la cheffe du parti Vert, au Süddeutsche Zeitung. "Nous ne ferons partie d'un gouvernement que si nos partenaires se traitent avec respect, confiance, engagement et collaboration."

Prendre une Position Combative

En somme, ce n'est pas ainsi que les choses se passent avec la coalition actuelle. C'est un signe clair de mécontentement, faisant partie d'une série de déclarations similaires récemment faites. Le parti Vert, habituellement connu pour garder un profil bas dans les disputes internes, a maintenant adopté une position combative.

Omid Nouripour, le chef du parti, a qualifié le gouvernement de "traffic light" d'"une coalition de transition après l'ère Merkel" lors d'une récente interview à ARD et a critiqué l'"appétit pour le conflit". Le choix des mots n'est pas fortuit; le terme "transitoire" apparaît deux fois. Irene Mihalic, première responsable parlementaire du groupe parlementaire Vert, a déclaré à Bild : "La situation devient plus difficile lorsqu'un partenaire se positionne constamment contre sa propre coalition en public."

Ombre des élections fédérales

Les élections régionales en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg approchent, mais ce changement de communication n'est pas explicable par ces élections. La principale raison est l'élection fédérale à venir, dont la date prévue en septembre prochain jette déjà une ombre.

Robert Habeck, qui devrait être le candidat principal des Verts pour la prochaine élection, critique désormais ouvertement le FDP. Il a critiqué la divulgation publique des opinions sur le projet de budget pendant les vacances d'été - une décision pour laquelle Christian Lindner est responsable. "Une telle méthode conduit toujours à ce que quelqu'un perde la face ou retire son interprétation", a noté Habeck.

Préférer l'Honnêteté à la Flatterie

Les désaccords budgétaires, la nécessité de renégocier des compromis difficiles et le souvenir douloureux des résultats des élections européennes contribuent à ce changement de communication. Les partisans et les citoyens du parti Vert souhaitent que les problèmes soient nommés plutôt que passés sous silence, ce qui pourrait améliorer la crédibilité si cela est fait à temps.

Cependant, malgré le ton plus conflictuel, on ne s'attend pas à ce que les Verts se retirent de la coalition. Cela irait à l'encontre de leur croyance en la responsabilité gouvernementale, surtout compte tenu des élections américaines en novembre. Une victoire de Trump pourrait mettre en danger le soutien occidental supplémentaire à l'Ukraine, ce qui est crucial pour les Verts.

Habeck a mis en garde les partis de la coalition "traffic light" contre une sortie précoce de la coalition. "Présenter une nouvelle élection comme une option est hors de question", a-t-il déclaré au groupe de médias Funke. La Constitution allemande spécifie que le Bundestag sert pendant quatre ans.

Mécontents de la coalition actuelle avec le SPD et surtout le FDP, les Verts gardent leurs options ouvertes pour l'avenir. "Nous examinerons soigneusement quelle coalition nous entrerons après les prochaines élections fédérales", a souligné Dröge. Et concernant leurs quatre attentes pour un nouveau gouvernement (respectueux, confiant, contraignant et collaboratif) : "Celles-ci peuvent également être satisfaites par le FDP et le SPD. Mais d'autres options et constellations de coalition sont également possibles - même avec la CDU." Il reste à voir quelles majorités sont réalisables.

Ouvert aux Nouvelles Constellations

Nouripour a également laissé entendre son ouverture à de nouvelles options de coalition. "Après l'élection fédérale, nous devons être ouverts à tout, rien ne peut être exclu", a-t-il déclaré au SZ. "Also because the changes in the party landscape make three-party constellations more likely. The key is that everyone is ready to accept the long-term responsibility they take on and not constantly reopen decisions."

