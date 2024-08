- Stratégie de l'Union européenne en matière de relations internationales

Chancelier Olaf Scholz garantit un soutien continu à l'Ukraine et à sa république voisine de Moldavie, malgré les discussions sur les coupes supplémentaires dans le budget allemand. "L'Allemagne ne recule pas face à son engagement envers l'Ukraine", a déclaré le politique du SPD lors d'une visite éclair à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Il a poursuivi : "Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, et nous serons le plus grand contributeur financier de l'Europe à l'Ukraine". Seuls les États-Unis surpassent l'Allemagne en termes de soutien, a noté le Chancelier, et a ajouté : "C'est donc quelque chose de fiable en Ukraine".

L'Ukraine se bat contre une invasion russe depuis février 2022. Le Chancelier Scholz a été prudent dans ses commentaires sur l'offensive récente de l'Ukraine dans la région russe de Kursk et sur l'utilisation possible des armes fournies par l'Allemagne. L'Ukraine aurait planifié son opération militaire là-bas en secret sans partager aucune information, ce qui est également dû à la situation. Le gouvernement allemand surveille de près la situation. "Cela semble être une opération spatialement et probablement aussi temporellement limitée", a-t-il déclaré, bien que cela soit difficile à savoir avec certitude. "Par conséquent, aucun autre commentaire n'est permis pour le moment. Nous pourrons Certainly reassess everything once more time has elapsed."

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a régulièrement demandé à ses partenaires de permettre l'utilisation de missiles occidentaux à portée étendue sur les territoires voisins. Il y a actuellement des restrictions à cette utilisation. Récemment, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a critiqué l'Ukraine pour avoir utilisé des armes occidentales pour endommager l'infrastructure civile dans la région de Kursk. Ceux qui sont responsables de telles "actions inhumaines" subiront des conséquences, a prévenu Zakharova.

La présidente moldave Maia Sandu a exprimé sa gratitude envers le Chancelier Olaf Scholz pour le soutien continu de l'Allemagne à l'Ukraine et à la Moldavie lors d'une réunion à Chisinau. Après avoir entendu l'engagement de Scholz de soutenir l'Ukraine sur une période prolongée et le statut de l'Allemagne en tant que plus grand contributeur financier de l'Europe, Sandu a souligné l'importance de maintenir des relations solides entre leurs deux nations.

