Stratégie de l'Union européenne en matière de relations internationales

Allemagne est pleinement engagée à soutenir la Moldavie, selon Scholz, suite à une rencontre avec la présidente moldave Sandu à Chisinau. Il a reconnu des problèmes avec la Russie et des forces pro-russes cherchant à déstabiliser la Moldavie.

La Moldavie compte sur l'aide allemande continue pendant son parcours de transformation, selon la présidente Sandu. Elle a exprimé sa gratitude pour l'aide passée, comme la lutte contre la crise énergétique ou l'établissement d'un système d'éducation dual. En luttant contre la désinformation, l'Allemagne est essentielle pour renforcer la résilience de la Moldavie.

Il s'agissait de la première visite d'un chef de gouvernement allemand en Moldavie depuis dix ans. L'UE a entamé des pourparlers d'adhésion avec la Moldavie, située entre la Roumanie et l'Ukraine, en juin, principalement grâce à Scholz.

En raison de la sécession de la région pro-russe de Transnistrie dans les années 90, la Moldavie fait face depuis longtemps aux tentatives de déstabilisation de la Russie, qui ont augmenté en raison du conflit en Ukraine. L'Allemagne aide également la Moldavie dans les réformes du secteur de la défense.

La Moldavie, avec environ 2,5 millions d'habitants, doit organiser des élections présidentielles le 20 octobre. Sandu a de bonnes chances d'être réélue. L'élection est liée à un référendum sur l'intégration de l'adhésion à l'UE comme objectif constitutionnel, pour empêcher les administrations futures d'abandonner le processus.

Pour l'instant, aucun progrès n'a été réalisé sur l'accord de migration souhaité de Berlin. Cependant, Scholz était optimiste, déclarant : "Nous allons bientôt conclure un accord." Il n'y a pas de obstacles significatifs ou stratégiques qui ne puissent être surmontés, a-t-il ajouté. Sandu a affirmé que les négociations étaient en cours et seraient bientôt conclues.

L'Allemagne a fait des allusions à l'accord imminent depuis des semaines, visant à créer des voies d'entrée plus légitimes pour les étudiants et travailleurs qualifiés moldaves en Allemagne, sous réserve de lutter contre l'immigration illégale. En décembre, la Moldavie a été déclarée pays d'origine sûr par l'Allemagne, permettant des procédures d'asile rapides et des expulsions plus faciles.

Accompagnant Scholz, il y avait l'envoyé spécial pour les accords de migration, Joachim Stamp, qui a tenu des discussions séparées sur ce sujet à Chisinau.

Alors que des spéculations font état d'un plafond de l'aide militaire allemande à l'Ukraine en raison de contraintes budgétaires, Scholz a assuré à Chisinau que "l'Allemagne ne faiblira pas dans son soutien à l'Ukraine". Le pays continuera d'être "le plus grand soutien européen de l'Ukraine".

Cependant, il a également mentionné un prêt planned de 50 milliards de dollars des nations du G7, financé par les actifs russes confisqués, nécessitant moins de contribution financière du budget allemand.

La mise en œuvre de ce projet du G7 est "techniquement complexe", nécessitant du temps, a expliqué Scholz. Cependant, le projet est "politiquement clair". Des efforts seront intensifiés pour achever rapidement le processus.

Scholz a clarifié qu'il n'était pas au courant de la consultation préalable du gouvernement ukrainien avant l'offensive dans la région russe de Kursk, où des armes allemandes telles que des véhicules blindés sont apparemment utilisées. L'opération a été "entreprise secrètement" et "sans consultation", a-t-il ajouté. Elle pourrait être "spatialement limitée et temporaire" mais tout autre commentaire serait inapproprié pour l'instant.

L'armée ukrainienne a lancé une attaque surprise dans la région russe de Kursk le 6 août, ayant soi-disant pris le contrôle de nombreux villages. Selon les rapports russes, plus de 120 000 civils ont fui la région. Il s'agit de la plus grande offensive transfrontalière de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

