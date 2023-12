Stranger Things' joue le jeu du trop long dans son final de saison surdimensionné.

Cette saison a déjà transformé la chanson de Kate Bush "Running Up That Hill" en un hit-parade 37 ans plus tard, mais la façon dont les épisodes se déroulent ne correspond pas tout à fait au terme "courir" ; il s'agit plutôt d'une marche rapide avec des détours en cours de route.

Rétrospectivement, la principale innovation est peut-être liée à la programmation, l'approche des volumes 1 et 2 (d'abord synchronisés avec le Memorial Day, puis avec le 4 juillet) étant bénéfique pour Netflix, qui devrait vraiment envisager de diffuser des épisodes chaque semaine pour la fin de la série afin de prolonger l'attention des médias.

Avec une histoire qui se déroule dans plusieurs endroits, les créateurs de la série, les frères Duffer, ont ouvert la tirelire des effets spéciaux, tout en donnant à leurs personnages la possibilité de respirer - en explorant des problèmes d'adolescents plus adultes à travers le prisme d'une petite ville de l'Indiana au milieu des années 1980.

La série ne s'éloigne jamais trop de ses racines pop-culturelles profondes et de ses hommages, qu'il s'agisse d'un clin d'œil à "Halloween" ou d'un personnage qui dit "J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet" pour séduire les fidèles de "Star Wars".

Sans dévoiler quoi que ce soit, cette saison semble également avoir pris conscience du fait que la menace extraordinaire ne sera pas surmontée sans coût, ce qui ajoute un niveau de résonance plus profond et des enjeux plus importants à la narration.

Cela dit, la quatrième saison présente quelques lacunes, à commencer par le méchant principal, Vecna, qui ressemble assez peu au gardien de la crypte des bandes dessinées Tales From the Crypt (Les Contes de la crypte). Le cliffhanger de la troisième saison, qui a envoyé Hopper (David Harbour) derrière le rideau de fer, a également traîné en longueur, même si la revisite de la guerre froide s'est avérée étonnamment opportune.

Où en est la série ? Elle est au mieux là où elle a commencé, avec Eleven (Millie Bobby Brown, qui gagnerait l'Emmy du "regard de concentration intense" s'il existait) se dressant courageusement entre l'humanité et une destruction potentielle, flanquée de Mike (Finn Wolfhard) et de Will (Noah Schnapp), tous deux très gentils et très intellos.

Les flashbacks sur l'histoire d'Eleven ont été l'un des éléments les plus forts de la saison actuelle, apportant de nouvelles preuves de sa jeunesse torturée et des fardeaux qui pèsent sur elle.

"Elle est spéciale. Elle est née spéciale", dit Mike, se demandant combien de temps Eleven aura besoin d'un homme ordinaire comme lui, ce à quoi Will répond que Mike est le cœur de leur groupe - un peu à côté de la plaque, peut-être, mais comme observations, pas mal non plus.

"Stranger Things" est devenu un atout majeur pour Netflix, et le battage médiatique et l'anticipation entourant les derniers épisodes seront certainement hors normes.

D'une certaine manière, cependant, la saison 4 a joué comme une (très) longue avant-première pour cela, se sentant trop comme une grande attraction à venir pour ce qui est, espérons-le, le payoff plus satisfaisant à venir.

Les deux derniers épisodes de la saison 4 de "Stranger Things" seront diffusés pour la première fois le 1er juillet.

Source: edition.cnn.com