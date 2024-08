Stralsund conduit le chantier naval vers la ruine financière

Après l'effondrement du conglomérat de construction navale MV Werften, Fosen-Werft avait été un rayon d'optimisme pour Stralsund. Malheureusement, l'entreprise n'a pas rencontré les attentes de la ville. En réponse, l'administration locale a décidé de rompre définitivement ses liens avec Fosen-Werft. Littéralement.

Alors que le gouvernement allemand et la Basse-Saxe prévoyaient d'injecter des milliards pour sauver Meyer-Werft à Papenburg, Fosen-Werft, un plus petit constructeur naval allemand, se retrouvait en difficulté financière. Le même jour que l'annonce du sauvetage de Meyer-Werft, l'administration municipale de Stralsund a clairement indiqué l'avenir de Fosen-Werft : la ville avait brutalement mis fin à son contrat de location pour le site de Fosen, y compris l'énorme halle de construction navale de l'ancienne Volkswerft Stralsund. En conséquence, Fosen-Werft a déposé son bilan et le tribunal local de Stralsund a nommé un administrateur.

Fosen a emménagé dans la zone industrielle de l'ancien groupe MV Werften en 2022. À l'époque, la filiale norvégienne du conglomérat était un élément crucial du plan pour transformer la grande zone de chantier naval en un parc industriel maritime accueillant de nombreuses petites entreprises. Cependant, Fosen-Werft n'a pas réussi à répondre aux attentes de Stralsund. Seuls 45 emplois ont été créés, loin des 100 promis. En outre, l'entreprise aurait sous-payé ses travailleurs, selon les rapports syndicaux.

Selon NDR, Fosen-Werft était également en retard dans ses paiements de loyer à la ville. L'administration municipale a déclaré que despite leurs efforts, Fosen n'avait pas réussi à apporter aucun projet de navire ou de construction d'acier à Stralsund ou à créer le nombre d'emplois requis. Ils ont donc décidé de mettre fin au contrat de location avant l'échéance.

Une fois le bail résilié, la ville aurait coupé l'électricité à l'entreprise, rendant impossible pour Fosen-Werft de poursuivre ses opérations et de terminer les commandes pour une entreprise danoise. Un employé de Fosen a été cité en disant : "Ce n'est pas juste."

La décision de Stralsund semble être basée sur la conviction de la ville qu'un locataire plus adapté pourrait mieux utiliser la grande halle de construction navale. Les rumeurs suggèrent que le chantier naval de réparation Strela Shiprepair, également basé sur le site de l'ancienne Volkswerft, est sur le point de prendre la relève. Environ 20 entreprises opèrent actuellement sur le site, selon l'administration municipale de Stralsund.

