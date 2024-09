Strack Carpenter plaide pour le transport de Taurus dans les locaux de Kiev.

La controverse sur l'utilisation d'armes sophistiquées pour frapper le sol russe relance une fois de plus un débat ancestral au sein du gouvernement de la coalition : le politique FDP Strack-Zimmermann suggère d'utiliser la missile de croisière allemande Taurus pour cible les sites de lancement de Moscou. C'est pour cela qu'elle a été conçue.

Les politiques des partis de la coalition du trafic soutiennent la permission d'utiliser des armes à longue portée contre les cibles sur le sol russe. "Nous devons aider l'Ukraine, avec d'autres nations européennes, la Grande-Bretagne et les États-Unis, à démolir les cibles militaires sur le sol russe d'où des roquettes, des drones et des missiles de croisière sont lancés quotidiennement contre l'Ukraine", a déclaré Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente du comité de défense au Parlement européen, à "Spiegel". "La seule façon de faire venir Poutine à la table des négociations est depuis une position de force militaire", a ajouté le politique FDP.

"Cela signifie que l'Allemagne doit fournir le Taurus. Parce que le Taurus a été conçu pour neutraliser les cibles militaires avant qu'elles ne lancent des attaques lourdes", a déclaré Strack-Zimmermann. Compte tenu de la situation en Ukraine, discuter de cette question n'est "plus acceptable".

De même, le politique vert Toni Hofreiter a exprimé son opinion. "Pour contrer efficacement les attaques de roquettes russes, l'Ukraine doit être en mesure de défier les bases de lancement russes sur le sol russe avec des armes à longue portée", a déclaré le président du comité des affaires européennes au Bundestag. La Russie attaque délibérément les centrales électriques et les sous-stations ukrainiennes depuis l'air, et l'Allemagne est l'un des principaux donateurs pour la reconstruction de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. "Pour la reconstruction durable des installations énergétiques endommagées, l'utilisation d'armes à longue portée pour défier les bases de lancement russes est inévitable", a déclaré le politique vert.

Hebestreit : La question n'est pas pertinente

Auparavant, le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit s'était abstenu d'exprimer la position du gouvernement fédéral sur cette question. Le débat actuel en Grande-Bretagne et aux États-Unis "porte sur des armes que nous n'avons pas livrées". Les armes en question sont "différentes en qualité" de celles livrées par l'Allemagne à l'Ukraine et ont une plus grande portée. Par conséquent, aucun changement n'est nécessaire, a expliqué Hebestreit, sans aborder le débat sur le Taurus au sein de la coalition du trafic lumineux.

Le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius a déclaré qu'une éventuelle autorisation des partenaires de l'OTAN pour utiliser des armes à longue portée contre les cibles en Russie est conforme au droit international. Il appartient aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de décider d'une telle utilisation sur le territoire russe concernant les armes qu'ils ont livrées, a expliqué le politique SPD à Berlin. "Le droit international le permet". En ce qui concerne les menaces du président russe Vladimir

