Stop Boris" : Des banderoles protestant contre le Premier ministre britannique Boris Johnson survolent les matchs de Premier League

Les banderoles ont été vues lors du match entre Manchester United et West Ham United à Old Trafford, ainsi qu'à Elland Road où Leeds United recevait Newcastle United.

Le message tracté derrière l'avion était le suivant : "Boot him out ! "Bottez-le dehors !", suivi du site web du groupe qui a organisé la manifestation, Open Britain.

Dans un message posté sur Twitter confirmant qu'il était à l'origine du message, Open Britain a déclaré: "Nous avons porté la campagne #StopBoris dans les airs.

"Le pays ne veut plus de lui comme Premier ministre - il est temps de le chasser et l'endroit où le faire est stopboris.com".

Le site web mentionné dans la manifestation renvoie les utilisateurs à une pétition demandant le départ de M. Johnson, qui a recueilli près de 80 000 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Cette pétition intervient alors que la pression continue de monter sur M. Johnson à propos d'allégations de garden parties estivales et de réunions de Noël organisées à Downing Street alors que le reste du pays était soumis à un strict confinement de type Covid-19. Un rapport sur ces allégations, qui devrait être publié cette semaine, pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le parti de M. Johnson, de plus en plus mutin.

Ivana Kottasová a contribué à ce rapport.

