Stona prend l'or sensationnel par trois centimètres

Roje Stona crée la surprise en s'imposant dans le disque. Avec son lancer le plus réussi, il décroche l'or olympique. Finalement, il devance de peu le détenteur du record du monde Mykolas Alekna. La victoire du Jamaïcain peut également être attribuée à un rêve NFL explosif.

Un spectacle de reggae dans l'anneau de disque : le Jamaïcain Roje Stona a sensationnellement remporté l'or olympique du lancer du disque à Paris. Le jeune homme de 25 ans a amélioré son record personnel au Stade de France de près d'un mètre, en lançant exactement 70 mètres, et a battu de peu les favoris. L'argent est revenu au détenteur du record du monde Mykolas Alekna, qui espérait ramener l'or du disque à sa famille 20 ans après que son père Virgilijus l'ait remporté - mais il a échoué de trois centimètres seulement. Le bronze est revenu à l'Australien Matthew Denny (69,31) dans une compétition de haut niveau.

L'espoir allemand du disque Clemens Prüfer a atteint le résultat espéré. Avec 67,41 mètres, le jeune homme de 26 ans a terminé sixième, comme aux Championnats d'Europe de Rome. Mika Sosna et Henrik Janssen n'ont pas réussi à se qualifier. Les dernières médailles olympiques du disque pour l'Allemagne remontent à huit ans, lorsque Christoph Harting et Daniel Jasinski ont remporté l'or et le bronze à Rio, Harting décrochant l'or et Jasinski le bronze.

Il n'a pas impressionné au camp des recrues de la NFL

Cette fois, c'est Stona qui a fait sensation, remportant l'or olympique à ses débuts olympiques après avoir terminé 19ème aux Championnats du monde l'année dernière. Stona avait presque renoncé à concourir à Paris, car il avait d'abord voulu se faire un nom en tant que pro du football américain dans la NFL. Il a participé à un camp de recrues des Green Bay Packers en mai, mais n'a pas impressionné. Maintenant, il célèbre un triomphe majeur aux Jeux olympiques. "Je vais réfléchir à la suite", a déclaré Stona, qui a réalisé un rêve avec son exploit et a fait de ce jour "le meilleur de sa vie".

Cependant, Stona estime qu'il y a encore du travail à faire pour améliorer la perception publique de son sport, car trop d'attention est portée sur les épreuves de course. La nouvelle série d'athlétisme de Michael Johnson, "Grand Slam Track", prévue pour 2025, ne comprend pas d'épreuves de lancer. "Quand on voit des choses comme ça, c'est un peu démotivant", a déclaré Stona.

La Jamaïque, l'île des super sprinteurs, devient manifestement une puissance du lancer. Le compatriote de Stona, Rajindra Campbell, a remporté le bronze au lancer du poids. Avant Stona, tous les champions olympiques du disque venaient d'Europe ou des États-Unis.

