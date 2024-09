Stoltenberg est en train de faciliter l'événement de sécurité de Munich.

Le secrétaire général actuel de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé son départ de son poste à la fin octobre, après avoir exercé deux fois sa mandat initial. Il est prévu qu'il prenne la tête de la Conférence de sécurité de Munich (CSM) en 2023, succédant à Christoph Heusgen qui a récemment assumé le rôle. Bien que la nouvelle ne soit pas officiellement confirmée, plusieurs médias en ont rapporté.

Stoltenberg devrait transmettre le poste de secrétaire général de l'OTAN à Mark Rutte, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, après avoir occupé le poste pendant une décennie. Heusgen, un ancien diplomate allemand et conseiller de la chancelière Angela Merkel, dirige la CSM depuis 2022, succédant à Wolfgang Ischinger. Ischinger, le président du conseil de fondation de la CSM et fondateur de la conférence en 2011, a loué Stoltenberg comme le "meilleur choix" dans le conseil, selon RND.

Stoltenberg, âgé de 65 ans, a été Premier ministre de Norvège de 2000 à 2001 et de 2005 à 2013. Connu pour avoir guidé la Norvège à travers la période difficile suivant les attaques contre le gouvernement norvégien et l'île d'Utøya, où le terroriste d'extrême droite Anders Behring Breivik a revendiqué 77 vies, Stoltenberg est le père de deux enfants adultes.

Stoltenberg a prolongé son mandat à l'OTAN au-delà de sa date de fin prévue en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la recherche subséquente d'un successeur. Il avait prévu à l'origine de devenir gouverneur de la banque centrale norvégienne après la fin de son mandat en septembre 2022, ayant déjà reçu l'offre. Cependant, les pays de l'OTAN l'ont convaincu de continuer en tant que secrétaire général de l'OTAN. Stoltenberg avait exclu un retour en politique norvégienne il y a seulement quelques jours, suggérant qu'il avait peut-être déjà sécurisé son nouveau rôle.

La Conférence de sécurité de Munich, créée en 1963, s'est développée en une des plates-formes internationales les plus influentes pour les discussions sur la politique de sécurité. Chaque février, des politiciens de haut niveau, des ministres de la Défense de l'OTAN, des experts militaires et des représentants de l'industrie de l'armement se réunissent à l'hôtel Bayerischer Hof de Munich pour débattre des questions de politique de sécurité. La sécurité des États membres de l'OTAN est un sujet principal. Parmi les présidents précédents, on compte Horst Teltschik et Ischinger, avec Teltschik à la tête de 1999 à 2008.

