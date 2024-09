Stoltenberg discute des réunions avant le début de la guerre: les Russes ont présenté des représentations inexactes des frontières géographiques de l'OTAN

Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a discuté des derniers efforts diplomatiques avant le déclenchement de la guerre en février 2022, visant à empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine. En janvier, la dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, présidée par Stoltenberg, a eu lieu. Les Russes ont exigé le retrait de tous les soldats de l'OTAN des territoires de l'Est de l'alliance, selon le compte rendu de Stoltenberg dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Il a exprimé son désaccord, considérant cela inacceptable, mais a cru en le dialogue, ce qui a entraîné la reprise des pourparlers.

10:03 La Lituanie considère la brigade de combat allemande comme une Backup L'Allemagne et la Lituanie signent un accord garantissant que une brigade allemande prête au combat sera stationnée en Lituanie. L'expert militaire Thomas Wiegold explique le contexte et l'importance de cet accord dans une interview avec ntv.

Kim Jong Un cherche à renforcer la coopération avec la Russie Selon les médias d'État, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un prévoit de renforcer la coopération avec la Russie suite à des pourparlers avec le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord. Les deux dirigeants ont discuté de la renforcer la coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité mutuelle et ont échangé leurs points de vue sur la situation régionale et internationale. L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour le conflit en Ukraine, ce que la Corée du Nord nie en le qualifiant de "ridicule".**

Starmer et Biden doivent discuter de l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine Le Premier ministre britannique Starmer et le président américain Biden doivent discuter de la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales à longue portée contre des cibles russes lors de leur conversation à l'Assemblée générale des Nations unies à New York la semaine prochaine. Selon les informations, Biden est disposé à autoriser l'Ukraine à utiliser des roquettes britanniques et françaises équipées de technologie américaine, bien qu'il ne s'agisse pas de roquettes américaines.

Zelensky sur le plan présumé de Trump : "Les messages de campagne sont des messages de campagne" Le candidat républicain à la présidence américaine Donald Trump a fréquemment déclaré qu'il pouvait mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, mais n'a jamais présenté de plan complet. Interrogé sur la déclaration de Trump lors d'une interview de CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'en tant qu'une campagne électorale était en cours, il ne pouvait pas comprendre les détails des paroles de Trump et leurs implications. Zelensky a souligné que les messages de campagne sont parfois peu réalistes. Il a également partagé qu'il avait parlé à Trump il y a deux mois, lors de laquelle Trump a exprimé son engagement à soutenir l'Ukraine, qualifiant la conversation de positive.

ISW : La Russie a besoin de plus de troupes à Kursk pour expulser les Ukrainiens Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la Russie poursuit ses contre-attaques dans la région de Kursk, bien que l'ISW estime que cela n'est pas une opération d'envergure visant à expulser complètement les Ukrainiens de Kursk. L'ISW signale que les autorités russes ont principalement fait appel à des conscrits mal préparés et équipés, ainsi qu'à de petites parties de l'armée régulière russe et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. L'ISW conclut qu'une contre-offensive russe réussie pour récupérer les territoires capturés par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessiterait des troupes et des ressources supplémentaires.

L'Ukraine est la cible d'attaques de drones Selon l'armée ukrainienne, la Russie a mené des attaques de drones contre l'Ukraine pendant la nuit, lançant plusieurs assauts de drones. Des alertes aériennes ont été émises dans tout le pays, y compris dans la région d'Odessa, où les forces navales ont rapporté avoir abattu neuf drones. Des explosions ont été signalées à Odessa, mais aucun décès n'a été rapporté pour l'instant.

06:13 Initiative de paix internationale proposée par Mützenich Le chef du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich, a suggéré la création d'un groupe de contact international pour lancer une initiative de paix dans le conflit ukrainien. "Je pense qu'il est grand temps pour les alliés occidentaux d'organiser un groupe de contact pour initier un processus", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "Le chancelier allemand et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent que le moment est venu d'intensifier les efforts pour les pourparlers de paix, et que la Russie devrait faire partie du prochain sommet de paix." Interrogé sur les pays potentiels qui pourraient faire partie d'un tel groupe de contact, Mützenich a mentionné des nations telles que la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil prenant leurs responsabilités. "Une conviction est en train de naître dans ces pays que l'invasion russe peut devenir un fardeau", ce qui rend le travail d'un groupe de contact "vraisemblablement prometteur" et potentiellement jouer un rôle important de médiation.

05:41 L'UE explore de nouvelles options pour prolonger les sanctions contre la Russie Les diplomates affirment que la Commission européenne étudie trois possibilités pour prolonger les sanctions contre la Russie. Les détails sur les scenarios potentiels de sanctions futures ont été présentés aux diplomates européens vendredi, selon plusieurs sources. L'accent est mis sur les actifs gelés de la banque centrale russe qui jouent un rôle crucial dans la garantie d'une ligne de crédit de 50 milliards de dollars des nations du G7 à l'Ukraine. Ces actifs ont été gelés depuis l'attaque russe contre l'Ukraine.

03:40 Fragments de drone frappent des bâtiments municipaux à Kyiv Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté via l'application de messagerie Telegram que des fragments de drone ont touché des bâtiments municipaux dans la capitale ukrainienne. Des fragments ont touché un bâtiment dans le district de Kiew d'Obolon, au nord du centre-ville, tôt le matin. Klitschko a déclaré que les services d'urgence se rendaient sur les lieux de l'incident. Plus tôt, le maire avait mentionné que les unités de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un promet une coopération accrue avec Shoigu Le leader nord-coréen Kim Jong Un a promis une coopération accrue avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, selon l'agence de presse d'État KCNA. Les deux hommes ont participé à une discussion approfondie sur les intérêts de sécurité mutuelle pendant le voyage de Shoigu à Pyongyang, et ont établi un consensus satisfaisant sur les questions de coopération. Shoigu, qui a servi comme ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a initié des relations plus proches entre la Corée du Nord et la Russie lors de sa visite à Pyongyang en juillet de l'année précédente.

23:36 Zelensky présentera "le plan de victoire" à Biden en septembre Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une rencontre avec le président américain Joe Biden en septembre. "Je présenterai le plan pour la victoire", a déclaré Zelensky lors d'une réunion dans la capitale ukrainienne Kyiv. Le plan prévoit un système interdépendant de décisions conçu pour donner à l'Ukraine la force militaire nécessaire pour orienter la guerre vers la paix. Zelensky a expliqué : "Gagner des guerres peut trouver des points d'arrêt justes soit en forçant les forces d'occupation à partir, soit par la diplomatie", en garantissant l'indépendance réelle du pays. Kyiv compte sur le soutien des États-Unis pour maintenir une position de force.

22:59 Les attaques russes se déplacent vers le sud Selon les rapports militaires ukrainiens, les combats intenses se poursuivent dans les parties orientales du pays. Il y a eu 115 engagements, selon le rapport de situation du soir du quartier général à Kyiv. "Les combats les plus actifs ont eu lieu aujourd'hui dans la direction de Kurachove, outre l'ennemi était également actif dans la direction de Lyman et Pokrovsk", ont-ils déclaré. Kurachove est un petit village au sud de Pokrovsk. Les troupes russes ont récemment peu progressé territorialement à Pokrovsk, qui avait été considérée comme la principale direction de leur attaque. Au lieu de cela, ils ont élargi leur champ d'attaque vers le sud pour saisir la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

22:18 Zelensky : Avancée ukrainienne dans le Kursk desired Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la poussée ukrainienne dans la région russe de Kursk a apporté le succès desired. Il déclare que l'ennemi a été arrêté dans la région de Kharkiv et que l'avancée russe dans Donetsk a ralenti. Bien que la Russie n'ait pas fait de gains significatifs dans sa contre-attaque sur Kursk, elle n'a pas encore repris dix villages occupés sur un total de 100.

21:46 Zelensky : Les alliés occidentaux ont peur d'aider l'Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'Occident d'avoir "peur" lorsqu'il est question d'aider l'Ukraine à abattre les missiles russes. Il a demandé : "Si les alliés peuvent abattre conjointement les missiles et les drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas encore de décision similaire pour abattre les missiles russes et les Shaheds dans le ciel d'Ukraine ?" Zelensky a déclaré : "Ils ont peur de dire même : 'Nous travaillons dessus.' Et cela se produit même lorsque des missiles et des drones se dirigent littéralement vers le territoire de nos voisins", exprimant sa déception envers le monde démocratique.

21:30 La Russie a utilisé plus de 8000 drones iraniens jusqu'à présent Selon le gouvernement ukrainien, la Russie a lancé 8060 drones iraniens Shahed contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Aucun mise à jour n'a été fournie par l'Iran ou la Russie pour l'instant. L'Ukraine a précédemment accusé le gouvernement iranien de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Les États-Unis retiennent leur approbation des armes à longue portée pour l'utilisation de l'Ukraine, restent silencieux During a chat in Washington D.C., British PM Keir Starmer and US President Joe Biden exchange words. The crowd is buzzing with anticipation, hoping for any updates on the authorization of long-range weaponry use by Ukraine. As per reports from the British "Guardian," Britain has given the green light for Ukraine to launch attacks with Storm Shadow missiles. Regrettably, no such announcements are expected during today's meeting between these strategic partners. John Kirby, the National Security Council's communications director, reportedly said, "I wouldn't bet on an announcement today about Ukraine deploying long-range weapons inside Russia – not from the U.S., at least." He merely mentions that discussions are ongoing with the U.K., France, and additional allies about the weapons Ukraine might receive. Kirby also chooses to evade a straightforward response on whether the U.S. administration will be revealing any decisions. "I'm not going to dive into a hypothetical conversation about what we might or might not reveal at a specific point in time."

