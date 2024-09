Stoltenberg aurait assumé le rôle de chef de file de la conférence de sécurité de Munich.

Il se dit que le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, devrait quitter son poste en 2025 pour prendre la tête de la Conférence de sécurité de Munich (CSM). Selon des sources telles que "Politico", cette information provient de cercles de sécurité et de gouvernement. Le conseil de la Fondation CSM préparerait une décision à ce sujet. La CSM a choisi de rester silencieuse sur ces rapports.

Stoltenberg devrait transmettre le poste de Secrétaire général de l'OTAN au ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte le 1er octobre. En faisant cela, il prendrait la relève de Christoph Heusgen à la CSM.

La Conférence de sécurité de Munich annuelle rassemble des chefs d'État, des gouvernements et d'autres personnalités influentes pour discuter de questions de sécurité mondiale. Cette année, plus de 180 représentants gouvernementaux de haut rang y ont participé. La guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient figuraient parmi les principaux sujets de discussion, avec Heusgen, l'ancien ambassadeur allemand à l'ONU, assumant la présidence en 2023.

Le conseil de la Fondation CSM envisagerait reportedly de nommer Jens Stoltenberg comme son nouveau dirigeant une fois qu'il aura quitté l'OTAN. Après avoir pris la tête de la CSM, Stoltenberg suivrait les pas de Christoph Heusgen en tant que président de la conférence.

Lire aussi: