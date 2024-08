- Stirmer menace de faire face à une loi plus sévère

Le Premier ministre britannique Keir Starmer met en garde les émeutiers face à de nouvelles perturbations attendues dans plusieurs villes avec des sanctions sévères. "Si vous incitez à la violence dans nos rues ou en ligne, vous subirez toute la rigueur de la loi", a écrit le nouveau PM sur X.

Starmer a fait référence aux premières condamnations de participants à l'émeute. Un tribunal de Liverpool a condamné trois hommes à des peines de prison allant de 20 mois à trois ans. L'un des auteurs confesse a attaqué un officier de police, un autre a mis le feu à un véhicule de police. Dans tout le pays, plusieurs dizaines d'officiers de police ont été blessés.

Dans tout le pays, il pourrait y avoir des manifestations et potentiellement des émeutes dans plus de 100 endroits, y compris la capitale Londres, lors d'une "grande journée", selon les médias britanniques citant des appels sur les réseaux sociaux. Environ 30 contre-manifestations étaient également prévues, avec certains députés prévus pour y participer. Dans certaines zones, les propriétaires de magasins et de restaurants ont condamné leurs locaux. Plusieurs pays, dont la Chine, l'Inde et l'Australie, ont conseillé à leurs citoyens d'être vigilants au Royaume-Uni.

Les émeutes se déroulent depuis plus d'une semaine.

Les émeutes anti-musulmanes ont suivi une tentative de meurtre dans la ville anglaise du nord-ouest de Southport. Le 29 juillet, trois filles âgées de six, sept et neuf ans ont été tuées, et plusieurs enfants et deux adultes ont été blessés. De fausses rumeurs ont circulé en ligne selon lesquelles un migrant musulman était l'auteur de l'attaque. Des comptes influents sur X et Telegram ont partagé ces informations erronées. La police a insisté sur le fait que le suspect était un adolescent de 17 ans né au Royaume-Uni auprès de parents rwandais. Le mobile reste inconnu.

Les rapports des médias suggèrent que la police s'attend à ce que les émeutiers d'extrême droite ciblent non seulement les hôtels accueillant des migrants, mais aussi les cabinets d'avocats et les centres d'assistance aux demandeurs d'asile. Les rapports indiquent que 6 000 officiers sont en attente, avec des forces supplémentaires envoyées dans le nord de l'Angleterre, a déclaré le chef de police de Londres, Mark Rowley.

Les forces de l'ordre se concentrent sur la dissuasion. Parmi les plus de 400 émeutiers arrêtés, environ 120 ont été inculpés. La ministre de la Justice, Heidi Alexander, a déclaré que plus de 560 places supplémentaires en prison seraient créées à partir de la semaine prochaine. Le directeur de la CPS, Stephen Parkinson, a déclaré à Sky News que le service de poursuite

