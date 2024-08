- Sting collabore avec lui.

Oups ! Il semble que Dr. Dre (59), le rappeur et innovateur musical renommé, ait involontairement révélé quelques secrets qu'il aurait sans doute préféré garder sous silence pour l'instant. Lors d'une interview avec "Entertainment Tonight", il a accidentellement révélé qui figurera sur l'album qu'il a produit pour son ami rappeur Snoop Dogg (52) : personne d'autre que l'ex-chanteur principal de "The Police", Sting (72).

"Je n'aurais pas dû en parler"

Étonnamment, l'homme connu pour ses rimes rapides, peut-être encore sous le coup de sa performance aux côtés de Snoop Dogg lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, a accordé une interview sans censure. Depuis des années, des rumeurs circulent sur un nouvel album collaboratif de Snoop Dogg et Dr. Dre, intitulé "Missionary".

C'est pourquoi Nischelle Turner (49), la journaliste, a demandé des nouvelles du développement de l'album et si Dr. Dre y figurait en tant qu'artiste : "J'ai contribué quelques pistes, mais je ne suis pas sûr que certaines d'entre elles seront retenues", a répondu Dre de manière inattendue. "Nous avons Sting sur une piste, nous avons...", il s'est arrêté, "Homme, il y a une liste incroyable d'artistes sur cet album, je n'aurais pas dû reveal ce fait, pour être honnête."

"Album destiné au public féminin"

Suivant le slogan de Snoop "Drop it like it's hot", le secret est éventé : Sting et Snoop vont unir leurs forces sur le même album. Bien que cela puisse sembler être un duo improbable, cela s'explique parfaitement compte tenu du thème général de l'album : "C'est un album qui résonnera auprès du public féminin", a déclaré Dr. Dre, "et qui met en valeur une croissance et une maturité tanto dans les paroles que dans la musique." Dr. Dre fait référence au premier album de Snoop, "Doggystyle", qu'il a co-produit avec Snoop Dogg en 1993 : "Ce projet était encore plus agréable à travailler car nous étions des jeunes à l'époque - il avait 19 ans et j'en avais six de plus. Je pense que c'est certaines des meilleures musiques que j'ai créées tout au long de ma carrière. Je pense que les gens apprécieront vraiment."

Nouvel album de Snoop en novembre

Dr. Dre a également révélé qu'il doit terminer la production de l'album d'ici le 1er septembre pour assurer sa sortie en novembre. Et avec un nombre considérable de nouveaux morceaux : "J'ai visé 14 chansons, mais Snoop insiste sur 16." Une chose est sûre : la performance de Snoop Dogg aux Jeux olympiques de Paris a encore accru sa popularité mondiale. Que ce soit en tant que porteur de flamme sous les anneaux olympiques ou en tenue d'équitation raffinée, ses apparitions ont déjà fait sensation en ligne. Des millions de fans du monde entier attendent impatiemment la sortie de l'album en novembre.

Les femmes seront sans doute attirées par la maturité lyr

