Stewart Cink s'absente du golf pour s'occuper de sa femme malade

A remporté le British Open 2009 à Turnberry

Lisa Cink a été diagnostiquée d'un cancer du sein et Cink, qui a battu Tom Watson en barrage pour remporter son seul Majeur à Turnberry en 2009, va prendre une pause indéfinie du PGA Tour.

"La semaine dernière, ma femme Lisa et moi-même avons appris une nouvelle malheureuse", a déclaré Cink, 42 ans, dans un communiqué.

"Lisa a été diagnostiquée avec un cancer du sein - une révélation surprenante et inattendue pour tout le monde dans notre famille. Nous sommes encore en train de comprendre exactement ce qu'elle combat, et l'incertitude continue d'être très difficile. Cependant, nous servons un grand Dieu, et nos amis et notre famille ont été et seront à ses côtés à chaque étape du chemin.

"Afin d'aider Lisa à relever ce défi, je vais me retirer de la compétition de golf jusqu'à ce que les circonstances s'améliorent pour elle. J'espère que ce jour viendra rapidement. Je vous prie de garder notre famille dans vos pensées et vos prières pour la suite des événements".

Cink a remporté six victoires sur le PGA Tour et a fait partie de cinq équipes américaines de la Ryder Cup.

Il est surtout connu pour avoir battu Watson, alors âgé de 59 ans, sur des trous supplémentaires à Turnberry, après que l'octuple champion majeur eut manqué l'occasion de remporter son sixième Open - et de devenir le plus vieux vainqueur d'un tournoi majeur - sur le dernier green en jeu réglementaire.

Source: edition.cnn.com