Steve Martin dit qu'il a refusé de jouer Tim Walz sur SNL parce qu'il n'est pas impressionniste.

Le comédien et acteur a déclaré au Los Angeles Times lors d'une interview publiée mercredi qu'il avait été approché par le créateur de "SNL", Lorne Michaels, le matin même, mais qu'il avait décliné l'offre.

"Je voulais dire non, et au fait, il voulait que je dise non", a déclaré Martin au Times.

"J'ai dit : 'Lorne, je ne suis pas un imitateur. Il te faut quelqu'un qui peut vraiment le faire'", a-t-il ajouté. "J'ai été choisi parce que j'ai des cheveux gris et des lunettes."

Martin a également souligné la nature "permanente" de l'interprétation d'un politique sur "SNL" pendant une campagne électorale.

"Ce n'est pas comme si tu le faisais une fois et que tu recevais des applaudissements et que tu ne le refaisais jamais. Encore une fois, ils ont besoin d'un vrai imitateur pour faire ça. Ils vont trouver quelqu'un de vraiment, vraiment doué. Je serais en train de me débattre", a déclaré la star de "Only Murders in the Building".

CNN a contacté les représentants de Martin et de "SNL" pour obtenir des commentaires supplémentaires.

CNN a rapporté la semaine dernière que la collègue de "SNL", Maya Rudolph, serait de retour pour interpréter Kamala Harris lors de la saison 50 du show. Avec la nouvelle de cette semaine selon laquelle Harris avait choisi le gouverneur du Minnesota Walz comme colistier, les spéculations ont été nombreuses quant à savoir qui jouerait son rôle dans l'émission de sketchs à long terme.

Martin - qui a présenté "SNL" plus de 15 fois et qui est également apparu régulièrement en tant qu'invité spécial au fil des ans - était en tête de liste.

Il a même attisé les flammes lui-même cette semaine, en publiant sur la plateforme de médias sociaux Threads : "Je viens d'apprendre que Tim Walz veut partir en tournée avec Marty Short" - en référence à son costar de "Only Murders".

"Saturday Night Live" débutera sa saison historique 50 le 28 septembre.

Malgré le refus de Martin, en raison de son absence d'imitateur, la nécessité d'un acteur doué pour interpréter Tim Walz sur "SNL" pendant une campagne électorale reste cruciale. La demande continue d'une imitation convaincante a conduit de nombreuses personnes à spéculer sur qui obtiendra finalement le rôle.

Le passé de Martin avec "SNL", ayant présenté plus de 15 fois et apparu régulièrement en tant qu'invité spécial, en fait un candidat idéal pour le rôle dans les cercles du divertissement.

