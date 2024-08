- Stettner: Le gouvernement fédéral doit réorganiser la politique d'asile

Le chef de groupe CDU Dirk Stettner a appelé le gouvernement fédéral à fournir plus de soutien aux États fédérés dans l'accueil des demandeurs d'asile. Sinon, il devrait s'en charger lui-même. "Il est absolument inacceptable que les États et les communes aient été laissés seuls pour faire face aux milliards de coûts et à l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile depuis des années", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. "Soit la coalition du trafic lumineux au niveau fédéral change de cap rapidement, soit elle devrait également prendre en charge cette tâche elle-même."

"Si le trafic lumineux continue de refuser de reconnaître les réalités et d'agir, nous devrions passer à un changement de responsabilités cohérent", a déclaré Stettner. "Le gouvernement fédéral a de vastes zones et les milliards d'impôts. Alors la traffic light fédérale devrait construire et exploiter les centres d'accueil initial et les centres d'accueil d'urgence sur ses propres propriétés."

Stettner demande des procédures d'asile accélérées

En même temps, l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (BAMF) devrait accélérer les procédures d'asile avec plus de personnel et expulser immédiatement les candidats rejetés. "Seuls les demandeurs d'asile ayant une perspective de séjour devraient ensuite être placés dans les logements réguliers exploités par l'État et la commune."

Le gouvernement fédéral crée le problème, puis il devrait aussi le résoudre, a argumenté Stettner. "Bien sûr, cela présente de hauts obstacles juridiques", a admis le chef de groupe CDU. "Nous mesurerons le SPD, les Verts et le FDP à leur capacité à changer rapidement la politique d'asile au niveau fédéral ou à prendre en charge la responsabilité de leurs propres actions et à donner leur approbation pour les ajustements juridiques nécessaires."

Stettner a critiqué le gouvernement fédéral pour sa poursuite de l'accueil des réfugiés sans restriction, sans mettre en œuvre les accords de la Conférence des ministres-présidents, par exemple pour renforcer le personnel du BAMF, et pour ne pas prendre suffisamment au sérieux les contrôles frontaliers.

