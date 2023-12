Steph Curry entre dans l'histoire des Warriors qui battent les Grizzlies en fin de match

Les Warriors, en panne d'inspiration, ont repris les Grizzlies sans Ja Morant, prenant leur première avance de la soirée à 45,7 secondes de la fin du match pour s'imposer et prendre une avance de 3-1 dans la série au meilleur des sept manches.

Curry a marqué 18 points dans le dernier quart-temps, égalisant le match à 90 à 3:25 de la fin, puis a réussi huit lancers francs dans la dernière minute, permettant à son équipe de prendre l'avantage.

"Il n'y a rien que nous ayons compris, c'est juste qu'il ne faut pas que les trois premiers quarts-temps influencent le fait que nous avions encore une chance de gagner le match", a déclaré Curry à la presse après le match. "Il faut tirer les tirs que l'on pense pouvoir faire, jouer de manière agressive, prendre soin du ballon. Nous avons fait tout cela".

La tâche de Golden State a été rendue plus difficile par l'absence de l'entraîneur Steve Kerr, qui a été contrôlé positif au Covid-19 deux heures avant le coup d'envoi et n'a pas pu prendre sa place sur le banc.

Sa place a été occupée par l'entraîneur adjoint Mike Brown, qui prendra la tête des Sacramento Kings la saison prochaine et qui avait déjà mené les Warriors à un bilan de 11-0 lors de la conquête du titre en 2017, lorsque Kerr était absent.

"Son record en tant qu'entraîneur principal pour un match de séries éliminatoires des Warriors est, je pense, invaincu", a déclaré le gardien des Warriors Klay Thompson. "Steve nous a beaucoup manqué, sa voix, sa présence, mais nous sommes déjà passés par là, en 2017 quand Mike a pris le relais et que nous avons enchaîné beaucoup de victoires, donc j'y ai beaucoup réfléchi."

Les deux équipes ont raté des occasions de se détacher en raison de leurs mauvais tirs, aucune n'atteignant 42 % du sol ou 26 % au-delà de l'arc.

Les Warriors étaient à 0-15 depuis la profondeur jusqu'à ce qu'Otto Porter Jr. réussisse un trois points à 3:24 de la fin du deuxième quart-temps. Thompson a raté ses sept tentatives à trois points, mais a tout de même marqué 14 points et pris sept rebonds.

La défense des Grizzlies, emmenée par Jaren Jackson Jr. qui a bloqué cinq tirs et réalisé deux interceptions, a étouffé l'attaque des Warriors, qui n'ont marqué que 38 points en première mi-temps.

Jackson Jr. a également mené Memphis avec 21 points en l'absence du meneur de jeu vedette Morant qui s'est blessé au genou droit lors de la défaite du match 3 de samedi. Tyus Jones a ajouté 19 points, six rebonds et cinq passes.

"C'est difficile. C'est une pilule difficile à avaler. J'ai eu l'impression que nous menions tout au long du match", a déclaré Jones aux médias après la rencontre. "On avait l'impression d'être en bonne position. On avait l'impression de s'être mis en bonne position pour gagner un match et les choses ne se sont pas déroulées comme on le souhaitait jusqu'au bout".

Le cinquième match est prévu mercredi à Memphis.

Les Celtics font jeu égal avec les Bucks (2-2)

Dans la Conférence Est, Al Horford a marqué 30 points, un record en carrière, et les Celtics de Boston ont réussi à battre les Bucks de Milwaukee 116-108 et à égaliser leur série au meilleur des sept matches à deux victoires partout.

"En général, je me contente de vaquer à mes occupations", a déclaré Horford aux médias après le match. "C'est vrai que je suis excité, mais je pense qu'il faut savoir choisir ses moments. C'était un match émotionnel".

Malgré un retard de 11 points au milieu du troisième quart-temps, les Celtics se sont repris avec une série de 10-0 pour revenir dans la course avant de dépasser les Bucks 43-28 dans le quatrième quart-temps.

Milwaukee a repris l'avantage 94-92 à 6:02 de la fin, mais les Celtics ont répondu par une série de 14-2 qui a mis le match hors de portée des Bucks.

Giannis Antetokounmpo a été le meilleur marqueur de Milwaukee avec 34 points, 18 rebonds et cinq passes, tandis que Brook Lopez a terminé avec 17 points et sept rebonds.

"L'équipe d'Al [Horford] a fait un match d'enfer", a déclaré Jrue Holiday de Milwaukee, qui a marqué 16 points, pris sept rebonds et délivré neuf passes. "Je pense que nous avons eu des tirs que nous réussissons habituellement, et nous n'avons pas pu les finir. Mais il faut leur donner du crédit. Ils ont fait plus de jeux.

Les Celtics ont l'avantage du terrain pour deux des trois prochains matches de la série. Le cinquième match est prévu mercredi au TD Garden de Boston.

Source: edition.cnn.com