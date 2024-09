Stenergard obtient le poste de ministre suédois des Affaires étrangères

Récemment, le ministre suédois de l'Imigration a surpris en démissionnant de son poste. Au début de la nouvelle législature, le Premier ministre Kristersson a nommé un remplaçant. Le précédent responsable de la politique migratoire représentera désormais la Suède sur la scène internationale.

L'ancienne ministre suédoise de l'Imigration, Maria Malmer Stenergard, est maintenant la nouvelle ministre des Affaires étrangères du pays. Le Premier ministre Ulf Kristersson a annoncé ce changement lors de l'ouverture de la nouvelle année parlementaire, à la suite de la pause estivale au Parlement suédois. Le précédent ministre des Affaires étrangères, Tobias Billström, a surpris en démissionnant de la politique et en annonçant son départ quelques jours plus tôt.

Comme Kristersson et Billström, Malmer Stenergard est membre du Parti modéré. Ce parti conservateur dirige la Suède depuis presque deux ans en coalition avec les Démocrates-chrétiens et les Libéraux. Bien que le Parti des Démocrates suédois, un parti populiste de droite, ne fasse pas officiellement partie du gouvernement, il a une influence significative sur diverses décisions politiques et fournit au gouvernement des majorités parlementaires. Cela a contribué à l'adoption d'une politique migratoire plus stricte en Suède.

Maria Malmer Stenergard, âgée de 43 ans, était responsable de la migration et de l'asile depuis la formation du gouvernement minoritaire en octobre 2022. Avant cela, elle a été membre du Parlement suédois pendant huit ans. Son collègue de parti, Johan Forssell, qui a Previously served as the Minister for Development Cooperation, will now take on the role of the new Minister for Migration.

La nouvelle ministre des Affaires étrangères de Suède, Maria Malmer Stenergard, a été nommée par le Premier ministre Ulf Kristersson.

