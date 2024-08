Stellantis va licencier 2 450 travailleurs à la fin de la production de Ram.

Les licenciements prendront effet dès le 8 octobre, a déclaré l'entreprise, à mesure que l'usine passe d'un fonctionnement en deux équipes à un fonctionnement en une seule équipe en production générale. La production du Jeep Wagoneer dans la même installation restera en deux équipes, a déclaré l'entreprise.

À mesure que la production du Ram 1500 Classic prendra fin plus tard cette année, l'entreprise se concentre sur le Ram 1500 Tradesman, produit dans son usine d'assemblage de Sterling Heights.

« Nous avons présenté le nouveau Ram 1500 Tradesman 2025 avec une valeur et un contenu incroyables. L'architecture électrique améliorée permet de nouvelles technologies utiles pour les flottes commerciales, pour une meilleure traçabilité et des systèmes de sécurité améliorés », a déclaré une porte-parole de l'entreprise.

Il y a environ 3 700 travailleurs dans l'usine représentés par le Syndicat des travailleurs unis de l'automobile. Les membres du syndicat licenciés recevront 52 semaines d'indemnités de chômage supplémentaires versées par l'entreprise, ainsi que 52 semaines d'assistance à la transition et deux ans de couverture santé, a confirmé Stellantis.

Le Syndicat des travailleurs unis de l'automobile a conclu de nouveaux accords de travail avec Stellantis l'automne dernier, après une grève historique de six semaines.

La semaine dernière, Stellantis a annoncé une nouvelle ronde d'offres de départ volontaires pour ses travailleurs américains salariés, dans le cadre d'une série de mesures d'économies que le PDG Carlos Tavares met en place dans les opérations américaines de l'entreprise.

Lors de la Journée des investisseurs de l'entreprise en juin, Tavares a fait état de faiblesses dans au moins deux de ses usines américaines, mais a refusé de les nommer.

La décision d'offrir des offres de départ volontaires aux travailleurs salariés fait partie de la stratégie plus large de réduction des coûts du PDG Carlos Tavares au sein des opérations américaines de Stellantis. Malgré les licenciements et les changements d'équipe, l'entreprise s'engage à investir dans de nouveaux modèles tels que le Ram 1500 Tradesman, qui se concentre sur des fonctionnalités et des technologies conviviales pour les entreprises.

