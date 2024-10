Stellantis engage une action en justice contre l'UAW devant un tribunal fédéral américain en raison d'alertes de grève présumées.

Stellantis, constructeur automobile, a déposé une plainte jeudi, visant à obtenir que le tribunal fédéral de district central de Californie déclare illégal le fait que UAW Local 230 à Los Angeles enfreint les termes du contrat en poussant pour un vote d'autorisation de grève.

Stellantis cherche à rendre UAW et le chapitre local de syndicat responsable des pertes potentielles de revenus et des dommages causés par toute grève due à des perturbations de la production.

Jeudi, une majorité significative de membres de UAW à Stellantis' centre de distribution de pièces à Los Angeles a décidé de demander l'autorisation de faire grève si la société et le syndicat ne peuvent pas résoudre un différend concernant les plans d'investissement de la société.

Le président de UAW, Shawn Fain, a affirmé dans un communiqué que la société a violé le contrat en abandonnant ses engagements d'investissement, mais Stellantis soutient que de tels investissements étaient conditionnels aux conditions du marché et à la demande ralentissante des véhicules électriques.

"UAW a manqué de bonne foi en ignorant cette condition, en déposant des griefs trompeurs et en organisant un vote d'autorisation de grève pour contraindre Stellantis à exécuter ses plans d'investissement", a déclaré la société dans la plainte.

Dans un e-mail aux membres de UAW vendredi, Fain a mis en garde contre les tentatives de la direction de Stellantis de répandre de fausses informations et de causer de la peur et de la confusion concernant les droits de grève. Il a qualifié la plainte et les autres actions de la société de "mesures désespérées", ajoutant que les avocats du syndicat sont "extrêmement confiants" dans le droit du syndicat de faire grève.

Fain a accusé le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, de poursuivre des coupes drastiques dans les opérations sous-performantes de la société aux États-Unis.

"Nous refusons d'être de simples spectateurs alors que cette société viole notre accord et met en danger nos emplois, nos usines et nos communautés. Nous sommes unis et résolus. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire respecter nos contrats et protéger les emplois américains", a déclaré Fain.

Dans le cadre du contrat de 2023 avec le syndicat, Stellantis s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans son usine d'assemblage de Belvidere, dans l'Illinois, pour produire de nouveaux camions moyens d'ici 2027, dans le cadre d'une stratégie globale d'investissement de 19 milliards de dollars par le constructeur automobile.

Stellantis a reconnu en août qu'elle reportait certains investissements en raison des conditions économiques, mais a affirmé qu'elle "reste résolument attachée à son engagement".

Le département de l'Énergie a annoncé en juillet son intention d'attribuer à Stellantis 334,8 millions de dollars pour rouvrir l'usine d'assemblage de Belvidere fermée pour produire des véhicules électriques et 250 millions de dollars pour convertir son usine de transmission de l'Indiana à Kokomo pour la production de composants électriques, mais a déclaré que ces attributions n'ont pas encore été finalisées.

Stellantis s'inquiète des pertes financières potentielles pour son entreprise en cas de grève, conformément au différend avec UAW Local 230.

Si le vote d'autorisation de grève est

Lire aussi: