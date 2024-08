- Stella, la " célibataire ", plaide pour une discussion plus large sur la bisexualité

Stella Stegmann, originaire de Munich, est la première candidate bisexuelle de l'émission de rencontres de RTL, surnommée "La Bachelorette". Elle souhaite mettre en lumière la bisexualité et estime qu'il est grand temps que ce sujet soit davantage reconnu. "On entend encore beaucoup de commentaires homophobes et discriminatoires, et des gens qui demandent, 'Pourquoi tout doit être si coloré ?' Cela en dit long sur notre société", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

Stegmann était ouverte à la fois aux hommes et aux femmes pendant sa quête de l'amour, en adoptant une approche équilibrée 50:50. Son objectif n'était pas le genre, mais plutôt de découvrir quel type de personne elle rencontrait. Elle est ravie d'atteindre un large public et espère avoir un impact positif sur la vie des gens grâce à ce rôle.

Elle n'a aucun problème à être filmée pendant qu'elle cherche l'amour. "Tomber amoureux est un voyage profondément personnel pour beaucoup, mais je ne suis pas gênée de montrer mes sentiments et de m'exposer à ma vulnérabilité. J'espère que mon histoire inspirera certaines personnes", a-t-elle ajouté.

À partir de lundi, la dernière saison de l'émission de rencontres sera diffusée en exclusivité sur le service de streaming RTL+, et Stegmann n'a aucune objection. "Ce n'est pas un problème du tout. C'est la cible démographique qu'ils cherchent. Je suis sans télévision linéaire depuis huit ans, et apparemment, le format 'Bachelorette' est si populaire qu'il est prévu d'attirer plus de téléspectateurs sur RTL+."

Stella Stegmann regarde souvent des émissions de télévision pour se détendre après une longue journée, et l'un de ses programmes préférés est l'émission de rencontres de RTL. Malgré le fait qu'elle soit elle-même candidate, elle trouve la série "Bachelorette" sur le service de streaming RTL+ très captivante et divertissante.

Lire aussi: