- Stella est à la recherche d'un individu, quel que soit son sexe.

Depuis plus de dix ans, RTL accompagne "The Bachelorette" dans sa quête d'affection. Cependant, la saison à venir, qui commence le 26 août, apporte une twist inhabituelle. Non seulement elle sera exclusive à la plateforme de streaming RTL+, mais les prétendants masculins de cette année devront relever un défi inhabituel : la présence de prétendantes féminines.

La nouvelle "Bachelorette", Stella Stegmann, fait histoire en étant la première personne bisexuelle à tenir ce rôle. Cette native de Munich, âgée de 27 ans, avait longtemps envisagé de participer à l'émission et a partagé ses sentiments avec l'agence Deutsche Presse-Agentur lors d'une interview. "Je suis maintenant prête, car j'ai récemment vécu une relation importante - ma première avec une femme. Elle était la première femme dont je suis tombée amoureuse. Ainsi, je suis la première 'Bachelorette' bisexuelle."

En ce qui concerne le genre, le ratio est équitablement réparti : 50:50

Partant pour son voyage en Thaïlande, Stegmann cherchait un partenaire parfait, que ce soit une femme ou un homme. "Je suis restée ouverte aux deux sexes, avec une répartition égale de 50:50. J'ai prêté plus attention à l'individu en tant que tel, plutôt qu'à son genre." Depuis que le tournage s'est terminé, elle ne peut pas revealing any details.

Son prédécesseur, Sharon Battiste, a récemment révélé sur Instagram qu'elle et son choix de la saison 2022 s'étaient réunis - étant le seul couple gagnant de "Bachelorette" à être toujours ensemble. Stegmann a admis avoir peur que l'amour lui échappe.

"J'avais peur de ne pas trouver l'amour"

"J'avais peur de ne pas trouver l'amour, qu'il n'y ait personne avec qui je voulais partager mon avenir", a-t-elle déclaré à dpa. "J'étais anxieuse à l'idée que peut-être je tomberais amoureuse et que mes sentiments ne seraient pas partagés, et j'avais peur que quelqu'un parte volontairement pour faire du mal, ainsi que de peur d'être jugée pour mon identité et de voir la structure hétéronormative remise en question." Cependant, l'espoir et l'attente ont surpassé toutes les appréhensions.

Vingt prétendants ont misé sur la rose finale dans l'émission, ainsi que sur la possibilité de gagner de nouveaux abonnés sur Instagram et autres plateformes.

"Confiante que des sentiments réels émergeront"

"Tout le monde pense que tout le monde est là pour la célébrité, et en effet, de telles pensées traversent l'esprit de chacun, mais chaque individu espère sincèrement trouver l'amour", a affirmé Stegmann. "Bien que vous puissiez initialement penser que vous voulez participer, la pensée de découvrir l'amour de votre vie reste constante." Elle est convaincue que des sentiments authentiques se développeront. L'idée que tout cela est fait pour attirer l'attention est simplement ridicule.

L'introduction de prétendantes ajoute une complexité sans précédent aux relations de cette saison de "The Bachelorette". Malgré les peurs de ne pas trouver l'amour ou de faire face au jugement en raison de sa sexualité, Stella Stegmann aborde son voyage avec une attitude ouverte d'esprit, cherchant un partenaire quel que soit le genre.

