- "Stella cherche un premier conjoint double" - Stella cherche un partenaire potentiel, quel que soit le sexe

Depuis plus de dix ans, RTL accompagne "The Bachelorette" dans son parcours amoureux. Mais cette nouvelle saison, qui commence le 26 août, est unique. Elle ne sera pas diffusée sur les chaines hertziennes comme à l'accoutumée, mais uniquement sur la plateforme de streaming RTL+. En outre, cette année, les prétendants masculins sont confrontés à une concurrence féroce : ils ne sont pas les seuls à briguer la dernière rose, des candidates féminines se joignent également à la compétition.

Cette saison, Stella Schmidt, la "Bachelorette", est la première femme bisexuelle à tenir ce rôle. Cette native de Munich, âgée de 27 ans, a longuement réfléchi à participer à l'émission, comme elle l'a confié à l'agence de presse allemande. "Maintenant, c'est le bon moment pour moi car j'ai récemment eu une relation importante - ma première avec une femme. Elle était la première femme dont je suis tombée amoureuse. Et ainsi, je suis la première 'Bachelorette' bisexuelle."

"Bienvenue dans la 'Bi-Bachelorette'", annonce la bande-annonce partagée par RTL en ligne.

Le genre n'a pas d'importance - 50:50

Ainsi, elle se lance à la recherche de son âme sœur - homme ou femme - lors d'un voyage en Thaïlande. "J'étais ouverte aux hommes et aux femmes - 50:50", a-t-elle déclaré. Elle ne se concentrait pas sur le genre, mais plutôt sur la question "Quel genre de personne est-ce ?". L'émission a déjà été tournée, donc elle ne peut pas révéler l'issue. Cependant, les chiffres ne jouent pas vraiment en faveur des femmes : il y a 15 hommes pour seulement 5 femmes.

"Les femmes sont un défi différent", déclare l'un des candidats dans la bande-annonce. "Deux mondes opposés se rencontrent ici", et : "C'est complètement différent de avant."

Sa prédécesseure, Sharon Battiste, a récemment annoncé sur Instagram qu'elle et son choix de la saison 2022 étaient de nouveau ensemble - le seul couple "Bachelorette" gagnant toujours ensemble actuellement. Schmidt a admis qu'elle était inquiète de ne pas trouver l'amour elle-même.

"J'avais peur de ne pas tomber amoureuse, qu'il n'y ait personne pour moi avec qui je pourrais construire un avenir", a-t-elle déclaré à dpa. Mais si la bande-annonce de RTL est à croire, ses craintes étaient infondées. "Je suis tombée amoureuse des deux", déclare Schmidt dans la bande-annonce.

"J'avais peur que peut-être je tombe amoureuse et que les sentiments ne soient pas partagés, et j'avais peur que quelqu'un parte volontairement et me fasse mal, et aussi peur que les gens me jugent pour ce que je suis et que je remette en question la structure hétéronormative. Mais l'espoir et l'excitation l'emportaient sur tout", a-t-elle déclaré à dpa.

20 candidats espèrent la dernière rose - et probablement aussi la célébrité et de nouveaux abonnés sur les plateformes de médias sociaux.

"Bien sûr, tout le monde pense à la célébrité, mais pour chacun, l'espoir de trouver l'amour est extrêmement élevé", a déclaré Schmidt. "Et même si nous disons au début que nous voulons participer à l'émission, la pensée est toujours là : je pourrais trouver l'amour de ma vie. Je suis certaine que de vrais sentiments vont se développer. Ces accusations selon lesquelles tout cela n'est qu'une question de clics sont des sottises."

Stella Schmidt, se sentant courageuse après son premier amour avec une femme, avoue "Je t'aime" à quelqu'un lors de sa quête de perfection dans la "Bi-Bachelorette".

