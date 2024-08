- Stella a répondu par l'affirmative.

Stella Bandera (27), fille de l'actrice Melanie Griffith (67) et de son ancien mari Antonio Banderas (64), a annoncé ses fiançailles avec son petit ami de longue date, Alex Gruszynski.

"Je pourrais passer une éternité avec mon meilleur ami du monde !" a écrit Bandera sur Instagram, accompagnant la photo présumée de la proposition. Le cliché montre une bague de diamant présumée placée sur son doigt par Gruszynski lors d'un pique-nique. Bandera a également publié d'autres images de leurs souvenirs passés ensemble.

" Leur romance a commencé à la maternelle ! "

Griffith a félicité l'annonce émouvante sur Instagram, commentant "Je vous aime tous les deux tellement ! Félicitations encore une fois !" Sur son propre profil, l'actrice a déclaré "Il a fait sa demande... À genoux... Elle a dit oui. Stella et Alex sont fiancés et préparent leur mariage. Leur histoire d'amour remonte à la maternelle !" Griffith a décrit leur lien comme "vrai et profond".

L'acteur "Zorro" Banderas a également publié des photos du couple heureux sur son Instagram, écrivant "Ma fille Stella del Carmen se marie. Nous ne pourrions pas être plus heureux et impatients."

La fille aînée se mariera-t-elle également ?

Banderas et Griffith ont accueilli Stella environ quatre mois après leur mariage en mai 1996. Ils se sont séparés en 2015. Griffith est également mère de deux autres enfants : un fils, Alexander (38), de son précédent mariage avec l'acteur Steven Bauer (67), et une fille, Dakota (34), d'une autre union avec la star de "Miami Vice", Don Johnson (74).

Dakota Johnson, connue pour "Cinquante Nuances de Grey", a fait headlines avant les fiançailles de sa sœur, alimentant les spéculations sur une éventuelle rupture avec son partenaire et le chanteur de Coldplay, Chris Martin (47). Un porte-parole a rapidement démenti les rumeurs, déclarant au magazine américain "People" qu'ils "se portent très bien ensemble". Peu de temps après, Johnson a été vue avec une bague de fiançailles apparente.

Les fiançailles de Stella Bandera ont suscité l'enthousiasme pour les préparatifs de mariage.

Griffith a exprimé sa joie, déclarant "Préparer un mariage est une période excitante, et je suis ravie pour eux deux !" Les noces à venir sont attendues avec impatience, car le couple est ensemble depuis longtemps, leur amour remontant à leur enfance.

