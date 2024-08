Steinmeier voit l'église Garrison comme une perspective pour renforcer la démocratie

La restauration de l'Église de la Garnison, qui a connu à la fois incendie et démolition pendant la Seconde Guerre mondiale, reste un sujet controversé. Située au cœur de Potsdam, ce site historique porte un poids important. Aux yeux du président allemand Frank-Walter Steinmeier, la tour achevée symbolise un devoir collectif pour notre société.

S'adressant à l'audience lors de l'inauguration, Steinmeier a souligné l'importance que le site devienne un phare de la démocratie. "Ensemble, transformons cet endroit, qui a été éloigné de son essence démocratique pendant de longues périodes, en une citadelle démocratique", a déclaré Steinmeier. "C'est notre obligation historique, et c'est une responsabilité partagée pour notre société."

Le 21 mars 1933, la première séance du Reichstag après l'accession au pouvoir du régime nazi a eu lieu dans les murs de l'église de Potsdam, marquant un "Jour de Potsdam". During this event, the newly appointed Reich Chancellor Adolf Hitler shared a handshake with Reich President Paul von Hindenburg in front of the church.

L'entreprise de reconstruire l'église a suscité des controverses parmi plusieurs groupes pour diverses raisons. Steinmeier considère la tour comme un important rappel pour commémorer, différencier, mais pas oublier. "Nous condamnons fermement toute tentative de minimiser la responsabilité allemande ou de dénigrer notre culture du souvenir comme une culpabilité", a affirmé Steinmeier. "Nous nous tenons fermement contre de telles tentatives - nous le faisons." Le projet de reconstruction, dont Steinmeier est le parrain, a été un sujet controversé.

Opposition à la reconstruction

Plus de 100 membres de l'initiative citoyenne "Potsdam sans l'Église de la Garnison" ont protesté contre la construction, considérant l'église comme un symbole de terreur et de militarisme. Une banderole au rassemblement portait l'inscription : "Église nazie : contre la volonté des citoyens". La "Site d'apprentissage Église de la Garnison" de la fondation Christian Martin Niemöller partage également cette opposition.

L'Église protestante vise à établir le nouveau bâtiment comme un sanctuaire pour le travail de la paix et l'éducation démocratique. Une exposition à venir intitulée "Foi, Pouvoir et Military" examinera critique la histoire de l'église.

L'église militaire, qui date de 1735, a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et a été démolie plus tard sur ordre de la direction de la RDA en 1968. La construction de la nouvelle tour a commencé en 2017, en essayant de maintenir l'apparence d'origine. Le concept du projet peut être retracé presque 20 ans en arrière. Le coût estimé de la construction de la tour était d'environ 42 millions d'euros, la plupart du financement provenant du gouvernement fédéral. Il n'y a pas d'intention de reconstruire la nef de l'église.

La tour sera accessible au public à partir du vendredi, la plateforme d'observation à 57 mètres étant prévue pour attirer les visiteurs. Cependant, la construction n'est pas encore terminée. Un dôme de 30 mètres de haut est prévu pour être ajouté en 2026, faisant de la tour le bâtiment le plus haut de Potsdam à 90 mètres.

Malgré la controverse entourant la reconstruction de l'Église de la Garnison, le président allemand Frank-Walter Steinmeier la considère comme une opportunité de commémoration et de réconciliation. Il croit que la tour achevée peut servir de rappel de

