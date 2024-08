- Steinmeier voit Garrison Church comme une chance pour l'avancement démocratique.

Le président Frank-Walter Steinmeier, chef de l'État allemand, a vu la tour reconstruite de l'Église des Gardes comme un symbole de la démocratie. During the opening ceremony, il a déclaré: "Faisons en sorte que ce lieu, qui n'a pas été très démocratique pendant la plupart de son histoire, devienne un phare de la démocratie." Steinmeier a insisté sur le devoir historique qui nous incombe et la tâche sociale qui nous attend.

Le 21 mars 1933, la première séance du Reichstag après la prise de pouvoir des nazis a eu lieu dans cette église de Potsdam. Ce jour-là, le président Paul von Hindenburg et le nouveau chancelier du Reich, Adolf Hitler, se sont serré la main devant l'Église des Gardes.

Le projet de reconstruction a suscité des débats. Steinmeier a affirmé que la tour servait de rappel, d'appel à la distinction sans oublier. "Nous rejetons fermement toute tentative d'absoudre l'Allemagne de ses responsabilités ou de ternir notre culture de la mémoire comme un culte de la culpabilité." Steinmeier est le champion de ce projet de restauration controversé.

Plus de 100 manifestants du groupe "Citoyens pour un Potsdam sans Église des Gardes" ont exprimé leur opposition. Ils considèrent l'église comme un symbole de terreur et de militarisme, comme l'indiquait une banderole: "Église nazie contre la volonté des citoyens". La "Lieu d'apprentissage Église des Gardes" de la fondation Christian Martin Niemöller s'oppose également au projet.

Le passé de l'église a été tumultueux - il n'y a pas de plans pour la reconstruction de la nef.

L'Église protestante souhaite transformer le nouveau bâtiment en un centre pour le travail de la paix et l'éducation démocratique. Une exposition intitulée "Foi, Pouvoir et Militaire" examinera l'histoire complexe avec une perspective critique.

L'église militaire de 1735 a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses ruines ont été rasées en 1968, sur ordre de l'administration est-allemande. La construction de la nouvelle tour a commencé en 2017, en suivant le dessin architectural d'origine. Les initiatives pour ce projet remontent à presque 20 ans. Le coût de la construction de la tour est d'environ 42 millions d'euros, principalement financé par le gouvernement fédéral. Il n'y a pas de plans pour la reconstruction de la nef.

À partir de vendredi, la tour sera accessible au public. La plateforme d'observation de 57 mètres est prévue pour attirer les visiteurs. Bien que la tour ne soit pas encore terminée - un dôme de 30 mètres de haut sera ajouté en 2026, ce qui en fera la structure la plus haute de Potsdam avec 90 mètres de hauteur.

