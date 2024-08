Steinmeier se rend en Hongrie pour commémorer le 35e anniversaire de l'exode des résidents allemands.

Le 19 août 1989, lors de la sortie transfrontalière à Sopron, de nombreux habitants de l'Allemagne de l'Est ont traversé la frontière pour se rendre en Autriche. Cet événement est souvent considéré comme un élément déclencheur majeur de l'exode massif des Allemands de l'Est, qui a abouti à la chute du mur de Berlin environ deux mois et demi plus tard.

