- Steinmeier préconise l'atteinte d'objectifs réalisables.

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier pense qu'un plus grand nombre d'individus dans la société sont encore ouverts aux discussions politiques que l'on pourrait initialement supposer. Il a fait cette déclaration lors de la conclusion de son voyage de trois jours à Stendal, en Saxe-Anhalt. "Parfois", a-t-il mentionné, "je sens la tension dans la pièce lors de débats animés". Mais il est toujours possible de rassembler les gens, même sur des sujets difficiles.

C'est la douzième fois que le président fédéral Steinmeier déplace temporairement son bureau du château de Bellevue. Selon son bureau, le but de ces visites dans différentes parties de l'Allemagne est d'engager des discussions avec les citoyens. Ils choisissent des lieux qui sont au cœur de la transformation sociale et économique, mais souvent à l'écart des projecteurs.

Cependant, il y a aussi ceux qui préfèrent s'isoler, a ajouté Steinmeier. "Notre but", a-t-il déclaré, "est d'atteindre ceux qui peuvent être atteints. Et il y en a plus qu'on pourrait le croire."

Les déplacements du président fédéral Steinmeier dans différentes parties de l'Allemagne ont montré qu'il y a plus de personnes intéressées par les discussions politiques que l'on pourrait supposer.

